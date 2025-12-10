Самые продаваемые аппараты Samsung поступят в продажу раньше обычного

Смартфоны линеек Galaxy A3x и Galaxy A5x из средней ценовой категории год от года являются одними из самых продаваемых у Samsung и в мире в целом. Они привлекают вниманием покупателей соотношением цены, характеристик, функциональных возможностей и длительности программной поддержки.

Обычно Samsung выпускает эти аппараты в марте или апреле каждого года. Galaxy A37 и Galaxy A57 в 2026 году могут быть выпущены раньше обычного. Слух на X/Twitter утверждает, что это случится в феврале. Также сказано, что бюджетный смартфон Galaxy A07 5G тоже выпустят раньше привычного срока, уже в декабре или январе.

На февраль у Samsung запланирована презентация серии премиальных смартфонов Galaxy S26. Galaxy A37 и Galaxy A57 значительно дешевле, так что в Samsung, вероятно, не опасаются, что они отвлекут внимание общественности от премиальных моделей. Точные даты анонса и релиза Galaxy S26 пока неизвестны.

Согласно появившейся в среду информации, массовое производство S26 начнётся в декабре и у новых аппаратов будут те же камеры, которые установлены в Galaxy S25.