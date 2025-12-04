Это количество стало новым рекордом

В национальном парке в центральной части Боливии исследователи насчитали 16 600 окаменелых следов динозавров и 1 378 следов их плавания. Эти следы демонстрируют разнообразие поведенческих моделей тероподов мелового периода.

Следы расположены вдоль древнего побережья, а вдоль следов с северо-запада на юго-восток тянется рябь от водоплавающих динозавров. Большинство следов принадлежат двуногим трёхпалым динозаврам (тероподам), жившим в конце мелового периода (145–66 млн лет назад). Статья в журнале PLOS One рассказала, что сохранилось и множество следов птиц.

По словам палеонтолога и соавтора исследования Джереми Макларти (Jeremy McLarty), это самое большое количество когда-либо найденных на одном участке следов динозавров. Находка была сделана на участке Каррерас-Пампа, который и прежде был известен, но до сих пор не был тщательно изучен.

Каррерас-Пампа имеет площадь 7 485 кв. м и находится в национальном парке Тороторо. Разнообразие форм и размеров следов указывает на многочисленные виды тероподов. Некоторые следы были короче 10 см, что встречается в палеонтологии нечасто. Пока неясно, были ли эти следы оставлены мелкими видами тероподов или молодыми особями более крупных видов.

Самые большие следы имеют длину более 30 см. Палеонтологи полагают, что они могли быть оставлены тероподами среднего размера, такими как дилофозавр или аллозавр. Крупные тероподы, такие как тираннозавр рекс и гиганотозавр, оставляли следы длиной 40 см.

Следы показали особенности поведения динозавров, такие как ходьба, бег, плавание, подтягивание хвоста и резкие повороты. Мало в каком другом месте прежде обнаруживали столько следов хвоста динозавра.

Обилие отпечатков даёт понять, что Каррерас-Пампа была популярной доисторической дорогой. Параллельное расположение некоторых следовых дорожек наводит на мысль, что некоторые динозавры передвигались группами.