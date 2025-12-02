Устройство с толщиной корпуса всего 3,9 мм на процессоре Snapdragon 8 Elite и титановым шарниром

После многочисленных слухов и одной демонстрации компания Samsung официально представила второй в мире втрое складывающийся смартфон, модель Galaxy Z TriFold. В компании рассказали, что складной механизм устройства был специально разработан для удобного открывания и закрывания. За это отвечает усовершенствованный шарнир Armor FlexHinge. Смартфон фиксируется двумя шарнирами разного размера. Оба они имеют обеспечивающую устойчивость двухрельсовую конструкцию. Шарнир выполнен из титана, а тонкая металлическая пластина защищает механизм складывания и устойчива к износу со временем.

Корпус Galaxy Z TriFold изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава Advanced Armor Aluminum. Этот сплав призван повышать структурную целостность без увеличения объёма и веса. Задняя панель сделана из полимера, усиленного керамикой и стекловолокном. Это делает конструкцию тонкой и устойчивой к трещинам. Каждый экземпляр устройства проходит серию строгих проверок на качество.

В полностью разложенном состоянии аппарат обладает 10-дюймовым экраном Dynamic LTPO AMOLED с разрешением 2 160 х 1 584 и пиковой яркостью 1 600 нит. Частота обновления варьируется от 1 до 120 Гц. Основной дисплей поддерживает 100% цветового диапазона DCI-P3.

Снаружи находится 6,5-дюймовый экран FHD+ Dynamic LTPO AMOLED с разрешением 2 520 х 1 080 и пиковой яркостью 2 600 нит. Он также поддерживает частоту от 1 до 120 Гц. Толщина смартфона в самой тонкой точке составляет 3,9 мм, а вес равен 309 г. Galaxy Z TriFold имеет степень защиты от пыли и воды IP48. Экран защищён стеклом Gorilla Glass Ceramic 2.

Вместо процессора последнего поколения Snapdragon 8 Elite Gen 5 Samsung установила чип Snapdragon 8 Elite for Galaxy, возможно ради экономии. Доступно 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ или 1 ТБ хранилища. Карты памяти не поддерживаются.

Основная камера обладает разрешением 200 Мп с диафрагмой f/1.7. Есть сверхширокоугольный модуль 12 Мп с углом обзора 120 градусов и телеобъектив с разрешением 10 Мп, способный на 3-кратный зум без потерь и 30-кратный цифровой зум. Спереди на экране установили камеру 10 Мп с диафрагмой f/2.2 и другую также 10 Мп с диафрагмой f/2.2 с углом обзора 100 градусов.

Работает аппарат от аккумулятора ёмкостью 5 600 мАч, что является рекордным для складных смартфонов Samsung значением. Поддерживается проводная зарядка мощностью 45 Вт и беспроводная 15 Вт.





Предлагается единственный цветовой вариант, чёрный Crafted Black. Цена должна составить $2447. Официальный релиз Galaxy Z TriFold запланирован на 12 декабря в Корее, а затем в других регионах, включая Китай, Тайвань, Сингапур и ОАЭ.