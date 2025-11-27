Скоро она может потеснить лидирующую сейчас B650

Согласно последним данным от Danawa, материнские платы на чипсете AMD B850 занимают 28,8% рынка Южной Кореи, в то время как B650 продолжает лидировать с долей 37,64%. При этом за последние 10 месяцев доля B650 постоянно снижалась. Только за последний месяц она уменьшилась почти на 4%. С каждым месяцем B850 набирает обороты, так что в случае сохранения этой динамики в ближайшие 3–6 месяцев B850 станет самым популярным выбором в Южной Корее.

Растущую долю рынка у B850 можно объяснить улучшенными характеристиками по сравнению с B650 и доступностью. Хотя B650 дешевле со среднесрочной розничной стоимостью 155 929 вон, средняя розничная цена материнских плат на B850 в 2025 году снизилась на 21% и сейчас составляет 263 285 вон. Это в 1,7 дороже по сравнению с платами на B650. Значительная часть сборщиков ПК переходят на стандартный форм-фактор ATX, тогда как в случае с B650 популярен форм-фактор Micro-ATX.

Micro-ATX пока остаётся самым популярным, но его доля уже менее 75%, а доля ATX выросла до 21,46%. Бюджетный чипсет AMD A520 сохранил свою долю около 15%, как и среднюю стоимость продажи.

Среди поставщиков лидирует ASUS с долей 37,64%, MSI занимает второе место с долей 28,8%. Доля GIGABYTE за последние два месяца резко снизилась с более чем 20% до 14,33%. ASRock значительно улучшила свои показатели, увеличив долю рынка с менее чем 5% до почти 20%. Быть может, этому способствовал выпуск материнских плат ASRock Challenger на B850.