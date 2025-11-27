Сайт Конференция
Блогер
В Южной Корее платформа AMD B850 показывает стремительный рост популярности среди покупателей
Скоро она может потеснить лидирующую сейчас B650

Согласно последним данным от Danawa, материнские платы на чипсете AMD B850 занимают 28,8% рынка Южной Кореи, в то время как B650 продолжает лидировать с долей 37,64%. При этом за последние 10 месяцев доля B650 постоянно снижалась. Только за последний месяц она уменьшилась почти на 4%. С каждым месяцем B850 набирает обороты, так что в случае сохранения этой динамики в ближайшие 3–6 месяцев B850 станет самым популярным выбором в Южной Корее.

Растущую долю рынка у B850 можно объяснить улучшенными характеристиками по сравнению с B650 и доступностью. Хотя B650 дешевле со среднесрочной розничной стоимостью 155 929 вон, средняя розничная цена материнских плат на B850 в 2025 году снизилась на 21% и сейчас составляет 263 285 вон. Это в 1,7 дороже по сравнению с платами на B650. Значительная часть сборщиков ПК переходят на стандартный форм-фактор ATX, тогда как в случае с B650 популярен форм-фактор Micro-ATX.

Micro-ATX пока остаётся самым популярным, но его доля уже менее 75%, а доля ATX выросла до 21,46%. Бюджетный чипсет AMD A520 сохранил свою долю около 15%, как и среднюю стоимость продажи.

Среди поставщиков лидирует ASUS с долей 37,64%, MSI занимает второе место с долей 28,8%. Доля GIGABYTE за последние два месяца резко снизилась с более чем 20% до 14,33%. ASRock значительно улучшила свои показатели, увеличив долю рынка с менее чем 5% до почти 20%. Быть может, этому способствовал выпуск материнских плат ASRock Challenger на B850.

#amd #процессоры #материнские платы #чипсеты
Источник: wccftech.com
