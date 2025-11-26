Сайт Конференция
Qualcomm представила мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 5 с поддержкой 24 ГБ памяти LPDDR5X
Это второй чип в иерархии процессоров Qualcomm последнего поколения после Snapdragon 8 Elite Gen 5

Вслед за выпуском в сентябре премиального мобильного процессора нового поколения Snapdragon 8 Elite Gen 5 компания Qualcomm представляет чип подешевле. Тем не менее, производительности Snapdragon 8 Gen 5 обладателям Android-устройств хватит с запасом.

Этот чип производится на техпроцессе TSMC 3-нм, как и старшая модель. У него та же конфигурация ядер 2+6, два быстрых и более экономичных, а также GPU Adreno 840. Все они работают на более низких частотах по сравнению с моделью Elite.

У двух основных ядер частота составляет 3,8 ГГц, у остальных шести она 3,32 ГГц. Qualcomm обещает +36% к скорости CPU, +11% для GPU, +46% для ИИ и +13% энергоэффективности по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3 двухлетней давности.

Отсутствие высокопроизводительной памяти Adreno (HPM) стало причиной более низкой производительности GPU. Чип обладает выделенным аппаратным ускорением для трассировки лучей в играх, поддерживает Adreno Frame Motion Engine 2.1, HDR-игры и Snapdragon Game Super Resolution.

Установлен нейропроцессор Hexagon последнего поколения для обработки многомодальных ИИ-запросов локально на устройстве. Чип поддерживает сенсоры камеры с разрешением до 320 Мп, умея одновременно снимать с трёх сенсоров по 48 Мп на скорости 30 кадров/с с нулевой задержкой затвора и с одного сенсора 108 Мп 30 кадров/с.

Поддерживается запись видео с разрешением до 4K 120 кадров/с, видео 8K не поддерживается. Доступна 10-битная глубина цвета и цветовой охват Rec. 2020 для HDR, видеосъёмка в форматах Dolby Vision, HDR10, HDR10+ и HLG, формат Ultra HDR от Google для HDR-изображений и видео, кодек Samsung APV для съёмки и редактирования видео профессионального уровня.

Чип может работать с 24 ГБ памяти LPDDR5X с частотой до 4800 МГц и хранилищем UFS 4.1. Он поддерживает экраны с разрешением до 4K+ и частотой обновления 120 Гц, а также с разрешением до QHD+ и частотой до 240 Гц.

Модем X80 5G Modem-RF поддерживает сети 5G в диапазоне mmWave и ниже 6 ГГц в автономном (SA) и неавтономном (NSA) режимах. Пиковая скорость скачивания достигает 10 Гбит/с, а отдачи до 3,5 Гбит/с. Модем поддерживает подключение двух SIM-карт в режиме Dual Active 5G.

Среди других характеристик подключения представлены многочастотный GNSS (BeiDou, Galileo, GPS, NavIC и QZSS), Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, UWB и USB 3.1 Gen 2 (порт USB Type-C), Bluetooth LE, LE Audio, Auracast, aptX Adaptive и aptX Lossless для потоковой передачи аудио.

Первые смартфоны на новом процессоре появятся в ближайшие месяцы.

#qualcomm
Источник: sammobile.com
