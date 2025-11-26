Американский производитель может оказаться лидером по итогам всего года

Неоднократно сообщалось о том, что смартфоны серии Apple iPhone 17 пользуются у покупателей большим спросом, за исключением тонкой модели iPhone Air. Этот спрос может оказаться достаточным для того, чтобы Apple опередила Samsung по количеству продаваемых смартфонов.

Фирма Counterpoint опубликовала два подряд статистических отчёта. Согласно первому из них, доля Apple на рынке смартфонов по цене не менее $600 у американского оператора мобильной связи T-Mobile с сентября 2022 года по сентябрь 2025 года увеличилась на 8% и сейчас составляет 80%.

Другой отчёт говорит о том, что в минувшем октябре доля iPhone среди проданных в Китае смартфонов составляла около 25%. Подобный высокий уровень достигался прежде только один раз, в 2022 году.

Продажи смартфонов в Китае в октябре выросли на 8% за год. Помог этому рост продаж аппаратов iPhone на 37%, а 80% этого роста принесли модели последнего поколения. iPhone Air в отчёте не упоминался, хотя прежде говорилось, что в Китае он продаётся хорошо.

В ноябре у Counterpoint Research был ещё один посвящённый смартфонам отчёт. Там даётся прогноз, согласно которому по итогам года поставки смартфонов Samsung вырастут на 4,6%. У Apple рост может достигать 10%, в результате чего её доля рынка может увеличиться до 19,4%, что позволит американскому производителю оставить лидерство за собой.

Поскольку в 2024 году Apple продала 231,8 млн экземпляров iPhone, рост на 10% может означать, что в этом году будет продано 254,98 млн iPhone.