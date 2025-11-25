Датированное 1600 годом до н. э. место демонстрирует хорошо развитый городской центр

Археологи недавно изучили застройку затерянного города бронзового века на территории современного Казахстана. Это дало им возможность лучше понять сложную городскую планировку промышленного центра по производству оловянной бронзы, существовавшего около 1 600 года до н. э.

Хотя город Семиярка был обнаружен в 2000-х годах, новые раскопки и исследования показали, что поселение площадью 1 400 213 кв. м было в четыре раза больше любого из древних местных поселений того времени. Об этом рассказывает издание popularmechanics.com со ссылкой на журнал Antiquity Project Gallery.

Археолог из Лондонского университетского колледжа и ведущий автор исследования Мильяна Радивоевич (Miljana Radivojevic) уверена, что Семиярка меняет представление о степных обществах. Она показывает, что мобильные сообщества могли создавать и поддерживать постоянные, организованные поселения, основанные на крупномасштабном производстве. Речь идёт о производстве оловянной бронзы, но о конкретном производственном процессе в регионе известно мало.

Исследователи из Лондонского университетского колледжа, Университета Торайгырова и Даремского университета обнаружили остатки города с двумя рядами прямоугольных земляных курганов. Будучи около метра высотой, они когда-то служили фундаментами для многокомнатных домов. Неподалёку обнаружили более крупное центральное сооружение, вдвое превышающее размеры жилых помещений.

На территории археологи обнаружили металлические артефакты и черепки керамики, некоторые из которых относятся к алексеевско-саргаринскому и черкаскульскому народам. Это свидетельство того, что жители Семиярки взаимодействовали и торговали с соседними группами. Жилища, производство оловянной бронзы и торговая деятельность указывают на то, что «Город Семи Оврагов» был региональной державой бронзового века, которая 3 600 лет назад была центром торговли и коммерции.