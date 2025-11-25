Археологи недавно изучили застройку затерянного города бронзового века на территории современного Казахстана. Это дало им возможность лучше понять сложную городскую планировку промышленного центра по производству оловянной бронзы, существовавшего около 1 600 года до н. э.
Хотя город Семиярка был обнаружен в 2000-х годах, новые раскопки и исследования показали, что поселение площадью 1 400 213 кв. м было в четыре раза больше любого из древних местных поселений того времени. Об этом рассказывает издание popularmechanics.com со ссылкой на журнал Antiquity Project Gallery.
Археолог из Лондонского университетского колледжа и ведущий автор исследования Мильяна Радивоевич (Miljana Radivojevic) уверена, что Семиярка меняет представление о степных обществах. Она показывает, что мобильные сообщества могли создавать и поддерживать постоянные, организованные поселения, основанные на крупномасштабном производстве. Речь идёт о производстве оловянной бронзы, но о конкретном производственном процессе в регионе известно мало.
Исследователи из Лондонского университетского колледжа, Университета Торайгырова и Даремского университета обнаружили остатки города с двумя рядами прямоугольных земляных курганов. Будучи около метра высотой, они когда-то служили фундаментами для многокомнатных домов. Неподалёку обнаружили более крупное центральное сооружение, вдвое превышающее размеры жилых помещений.
На территории археологи обнаружили металлические артефакты и черепки керамики, некоторые из которых относятся к алексеевско-саргаринскому и черкаскульскому народам. Это свидетельство того, что жители Семиярки взаимодействовали и торговали с соседними группами. Жилища, производство оловянной бронзы и торговая деятельность указывают на то, что «Город Семи Оврагов» был региональной державой бронзового века, которая 3 600 лет назад была центром торговли и коммерции.