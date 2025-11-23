При её создании применялись передовые технологии своего времени

В районе озера Башплеми в Грузии археологи нашли базальтовую табличку размером с лист бумаги с 60 искусно выгравированными на её поверхности неизвестными письменными знаками, сообщает popularmechanics.com. Это то же место, где ранее был найден первый европеец возрастом 1,8 млн лет.

Публикация в журнале «Journal of Ancient History and Archaeology» рассказала, что табличка размером 22,88 на 20,07 см была изготовлена из местного пористого базальта и имела семь рядов текста.

Эта табличка, на которой изображено 60 знаков, 39 из них разные, поднимает вопрос о происхождении грузинской письменности. Хотя известно, что базальт, на котором она сделана, имеет местное происхождение, его значение неизвестно, и предстоит проделать большую работу для его расшифровки.

Первоначальный сравнительный анализ, проведённый с использованием более 20 языков, показывает, что символы имеют некоторое сходство с письменными формами семитских, брахманских и североиберийских языков. Большинство символов напоминают символы письменности Ближнего Востока, Индии, Египта и Западной Иберии.

Письменность, часть из 39 символов которой представляют собой цифры и знаки препинания, могла быть алфавитом.

Исследователи полагают, что находка имеет наибольшее сходство с протокартвельским письмом четвёртого тысячелетия до н. э. Его применяли по всей Грузии и Иберии. Есть также сходство с грузинскими символами бронзового века, с финикийским, арамейским и греческим алфавитами.

Район, где была найдена эта табличка, богат археологическими находками. Добавление к числу открытий нового усиливает интригу вокруг озера Башплеми.

Выгравированные в семи горизонтальных рядах 60 символов демонстрируют высочайшее мастерство. Они могли быть выполнены с использованием передовых для того времени инструментов. Исследователи считают, что создатель надписи использовал коническое сверло для обводки контуров каждого символа и «инструмент с гладкой круглой головкой» для завершения работы.

Пока остаётся лишь строить предположения о значении символов. Авторы полагают, что надпись может означать «военную добычу, важный строительный проект или подношение божеству».