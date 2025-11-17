Инсайдер @UniverseIce рассказал о весе моделей Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra

На прошлой неделе в новости о будущей линейке флагманских смартфонов Samsung были названы размеры всех трёх устройств. Тогда стало известно, что два из трёх смартфонов станут тоньше своих предшественников. Теперь появилась информация о весе, который изменился под стать толщине.

На платформе X/Twitter инсайдер @UniverseIce опубликовал изображение, на котором указаны размеры и толщина серии Galaxy S26 и проведено сравнение со смартфонами серии iPhone 17. Указано, что Galaxy S26 весит 164 г, Galaxy S26+ весит 191 г, а Galaxy S26 Ultra весит 214 г.

Таким образом, Galaxy S26 и Galaxy S26 Ultra станут на 2 и 4 г легче своих предшественников соответственно, зато Galaxy S26+ потяжелеет на 1 г. Инсайдер подтверждает, что все три смартфона будут тоньше и легче представителей серии iPhone 17.

В сентябре утечка информации о Galaxy S26 Ultra рассказала о весе в 217 г, так что сведения пока противоречивые. Ранее в понедельник стало известно, что Samsung может не увеличить объём оперативной памяти и хранилища в аппаратах Galaxy S26, но память должна стать быстрее прежнего, что скажется среди прочего на качестве съёмки.