От значительного повышения ёмкости аккумулятора и новой камеры пришлось отказаться с целью снижения стоимости производства

Хотя инфляция и рост цен на комплектующие никуда не делись, в этом году Apple не стала увеличивать рекомендованную розничную цену аппаратов iPhone 17 выше прежней цены в $799. Этому не помешало даже двукратное увеличение минимального объёма хранилища. Это решение сказалось в том числе на планах Samsung относительно разработки новых моделей Galaxy S26.

Южнокорейское издание Newspim сообщает, что Samsung поначалу сделала Galaxy S26 на 0,3 мм тоньше прежнего и планировала увеличить ёмкость аккумулятора до 4 900 мАч с 4 000 мАч у нынешней модели. Поскольку Apple не сделала iPhone 17 дороже, Samsung также пришлось рассмотреть возможность сохранения базовой цены S26 неизменной.

Чтобы снизить стоимость производства, Samsung может оставить толщину Galaxy S26 без изменений, а ёмкость аккумулятора вырастет только до 4 300 мАч. Пришлось отказаться и от сверхширокоугольной камеры с разрешением 50 Мп.

Даже при этом удержать цену Galaxy S26 на уровне $799 для Samsung будет непросто из-за подорожания комплектующих. Цены на оперативную память и чипы NAND резко выросли, процессор последнего поколения от Qualcomm тоже стал дороже прежнего. Именно поэтому Samsung стремится использовать собственный процессор Exynos 2600 в Galaxy S26 и Plus в Европе, Азии и некоторых других регионах.

Предположительно, S26 Plus сохранит прежнюю толщину и ёмкость аккумулятора. Премиальный аппарат S26 Ultra станет на 0,3 мм тоньше модели 2025 года.

Изменения дизайна в последнюю минуту являются причиной того, что Samsung может выпустить Galaxy S26 позже обычного, а именно в конце февраля.