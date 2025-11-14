20 человек смогут общаться между собой с участием ИИ

Компания OpenAI представила новый интерфейс для совместной работы пользователей ChatGPT в некоторых регионах. Групповые чаты позволят пользователям взаимодействовать друг с другом посредством ChatGPT, попутно получая помощь от ИИ.

Пользователи могут начать групповой чат, нажав на значок новых участников в правом верхнем углу нового или существующего чата. Если пользователь присоединяется к групповому чату или создаёт первый чат, он должен создать профиль со своим именем, логином и фотографией. Можно приглашать людей, отправляя им ссылку. Каждая группа может содержать до 20 человек. Приглашённые также могут поделиться ссылкой на группу с другими.

Когда пользователи добавляют кого-то в существующий чат, ChatGPT создаёт копию беседы в виде нового группового чата, поэтому оригинал остаётся отдельным. Групповые чаты можно найти в новом разделе боковой панели.

Ответы в групповых чатах основаны на новой модели GPT-5.1 Auto от OpenAI. Она выбирает оптимальную модель GPT-5.1 на основе запроса и доступных пользователю ChatGPT моделей в зависимости от его тарифного плана. В групповых чатах доступны все стандартные функции ChatGPT, включая поиск, загрузку изображений и файлов, генерацию изображений.

Ограничения применяются только при обращении к ChatGPT. Сообщения между пользователями в групповом чате не учитываются при подсчёте лимита.

Бот не будет автоматически отвечать на все сообщения в беседе. Он будет отслеживать беседу и решать, когда отвечать, а когда промолчать. Пользователи могут принудительно отправлять ответ ChatGPT, упомянув его в своём сообщении. Также ChatGPT сможет реагировать на сообщения эмодзи.

Пользователи могут настраивать название группы, добавлять или удалять участников, отключать уведомления и задавать инструкции для ответа ChatGPT в каждом групповом чате. Групповой чат ChatGPT стал доступен пользователям тарифных планов ChatGPT Free, Go, Plus и Pro на мобильных устройствах и в веб-браузере в Японии, Новой Зеландии, Южной Корее и Тайване.