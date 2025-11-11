Поставки серверных процессоров за год выросли на 13,7%

Исследовательская компания Jon Peddie Research поделилась статистикой поставок клиентских и серверных процессоров. Собранные данные показывают, что в 3-м квартале 2025 года уже третий квартал подряд зафиксирован рост поставок процессоров. Сначала поставки процессоров росли в связи с неопределённостью по тарифам, а теперь свою роль сыграло прекращение поддержки операционной системы Windows 10.

Желающие перейти на Windows 11 для получения программной поддержки должны иметь компьютеры, которые соответствуют строгим требованиям, таким как TPM 2.0 и Secure Boot. Старые процессоры этим требованиям не отвечают, поэтому часть пользователей, в первую очередь в корпоративном секторе, меняет их на более современные.

Ожидается, что в 4-м квартале рост будет незначительным. В 3-м квартале рост составил 2,2% против 7,9% во 2-м квартале.

График показывает, что соотношение процессоров для настольных ПК и ноутбуков осталось на уровне 70% и 30% соответственно. Во 2-м квартале этот показатель был немного выше для ноутбуков, а сейчас результат вернулся к показателям годичной давности. При этом рынок серверных процессоров вырос на 2,7% по сравнению с предыдущим кварталом, а их поставки увеличились на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.