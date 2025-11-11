Он обеспечит жанровую оптимизацию и сглаживание движения.

Компания Samsung представила новый формат HDR10 под названием «HDR10+ Advanced». Он станет конкурентом стандарта Dolby Vision 2, который анонсировали в сентябре. Здесь тоже предлагаются такие функции, как тональная компрессия и сглаживание движения. Dolby Vision 2 является проприетарным форматом, а HDR10+ Advanced позиционируется как бесплатная эволюция HDR10+, что повышает его привлекательность.

HDR10+ Advanced предлагает ориентированные на потоковые игры функции, обеспечивая более плавное движение. В отличие от HDR10 и HDR10+, новый формат обеспечивает жанровую оптимизацию. Обработка изображений адаптируется под такие жанры, как фильмы, спорт и игры.

Благодаря адаптации к окружающему освещению новый формат не будет обрабатывать все среды одинаково, как это было в предыдущих форматах. Вместо этого поддерживаются корректировки в зависимости от освещения в помещении, помогая сохранить контрастность и детализацию HDR. HDR10+ Advanced повышает точность локального и тонального затемнения, обеспечивая точную передачу светлых участков и более глубокий чёрный цвет.

HDR10+ Advanced справа

С учётом этих улучшений стандарт ориентирован на премиальные HDR-телевизоры и мониторы. До его повсеместного распространения пока далеко. Samsung начнёт внедрять HDR10+ Advanced в свою линейку телевизоров премиум-класса 2026 года.

Первой крупной стриминговой платформой, которая возьмёт его на вооружение, станет Amazon Prime Video. Netflix и Disney потребовалось несколько лет, чтобы поддерживать HDR10+, и на этот раз вряд ли они добавят поддержку нового стандарта быстрее.