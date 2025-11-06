Остальные 25% приходятся на процессоры Samsung Exynos 2600

От компании Samsung в 2026 году ждут возвращения к проверенной временем стратегии использования двух разных процессоров в составе смартфонов флагманской серии Galaxy S26. Это означает, что будут применять процессоры Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Exynos 2600 собственной разработки. Судя по последним сведениям от руководства Qualcomm, Exynos 2600 войдёт в состав относительно небольшой части серии смартфонов Galaxy S26. Остальные получат флагманский процессор от Qualcomm.

Во время оглашения финансовых результатов Qualcomm за четвёртый квартал 2025 года компании задали вопрос о её «ведущем клиенте на Android», то есть о Samsung, который потенциально рассматривает возможность использования внутреннего модема. Также спросили о влиянии этого развития на общую долю Qualcomm в бизнесе Samsung.

В ответ было сказано, что если раньше нормальным соотношением считалась доля в 50%, то теперь базовый уровень составит около 75%.

С Galaxy S25 мы получили 100%. Мы всегда предполагаем, что для любых новых аппаратов Galaxy этот показатель будет 75%. Того же мы ждём в случае с Galaxy S26.

Таким образом, в Qualcomm не сомневаются в преимуществе своего процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 над Samsung Exynos 2600.

Между тем Exynos 2600 неоднократно отлично проявлял себя на фоне Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в предварительных бенчмарках. Первый чип Samsung, изготовленный по технологии 2-нм GAA, опережает даже Apple A19 Pro по показателю «производительность на ватт», потребляя всего 7,6 Вт в многоядерном тесте Geekbench 6 и 3,6 Вт в одноядерном.

Впрочем, речь идёт о тестах ещё невыпущенных процессоров, так что реальность может внести коррективы. Например, процент выпуска годных чипов может стать препятствием для более широкого распространения чипов Samsung.