Google и Epic Games достигли соглашения по антимонопольному делу в отношении магазина Play Store

Давний судебный спор между компаниями Epic Games и Google завершается заключением соглашения между ними. В рамках этого соглашения в магазине Google Play Store по всему миру произойдёт ряд изменений. Потребители получат доступ к сторонним магазинам и альтернативным платёжным системам, а для разработчиков будет уменьшена комиссия.

Судебные разбирательства стартовали в 2020 году. Тогда Epic подала в суд на Google за злоупотребление доминирующим положением в распространении приложений на Android через магазин Play Store и обязательную систему оплаты внутри приложений. Epic считала, что политика Google подавляет конкуренцию и завышает издержки разработчиков.

Google потерпела несколько судебных поражений, включая решение присяжных 2023 года. Судебный запрет 2024 года вынудил компанию открыть свою экосистему для конкурентов. Теперь Google запустит программу «Зарегистрированные магазины приложений». Она позволит пользователям легко устанавливать сторонние магазины приложений.

Эти магазины будут рассматриваться как полноправные участники Android, способные предлагать собственные списки приложений, обновления и системы покупки. Производители устройств смогут предустанавливать на них альтернативные магазины, не ставя под угрозу сертификацию Android. Это может привести к появлению аппаратов сразу с несколькими магазинами приложений.

После регистрации сторонний магазин сможет распространять приложения напрямую, автоматически обновлять их и получать доступ к разрешениям, которые даются Play Store. Разработчики в этих магазинах смогут внедрять альтернативные системы оплаты, предлагая более низкие цены при обработке платежей вне Google Play Billing. Комиссия за услуги может снизиться до 9% по сравнению с традиционным диапазоном в 15–30%.

Соглашение также сохраняет ограничения от 2024 года, которые запрещают Google платить производителям, операторам связи или разработчикам за эксклюзивные контракты, выгодные Play Store. Условия соглашения будут действовать во всём мире до июня 2032 года. Это делает его одной из самых продолжительных антимонопольных мер, когда-либо применявшихся к крупной технологической платформе.

Теперь предложение требует одобрения окружного судьи США Джеймса Донато, который курировал судебный процесс 2023 года, в котором Epic выиграла у Google.

Генеральный директор Epic Games Тим Суини написал пост в X/Twitter. Он называет предложение Google «потрясающим» и «комплексным решением», в полной мере соответствующим «первоначальному видению Android как открытой платформы». Попутно Суини раскритиковал Apple. По его словам, предлагаемые Google изменения контрастируют с более закрытой экосистемой Apple, которая «блокирует все конкурирующие магазины».