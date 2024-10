Обновлённая версия складного смартфона Samsung мало кому будет доступна

После месяцев утечек и слухов в понедельник компания Samsung анонсировала складной смартфон Galaxy Z Fold Special Edition. Официальный релиз состоится 25 октября в Южной Корее. Новая модель обладает тонким профилем, мощными компонентами и переработанным дизайном.

Вес Galaxy Z Fold Special Edition равен 236 г, а толщина — 10,6 мм. Это на 1,5 мм тоньше и на 3 г легче по сравнению с обычным Galaxy Z Fold 6. Аппарат стал самым тонким и лёгким в серии Galaxy Z Fold. Это может дать более комфортный захват и удобство в использовании.

Special Edition выделяется в линейке складных моделей Galaxy задней панелью с вертикальными полосами. Samsung утверждает, что аппарат изготовлен из премиальных металлических и стеклянных материалов. Это может быть та же отделка Armor Aluminum, что и в Galaxy Z Fold 6. Samsung немного переработала камеру, сделав её скорее прямоугольной, чем овальной.

Основная камера обладает разрешением 200 Мп, против 50 Мп в обычном Galaxy Z Fold 6. Остальные сенсоры остались прежними. Samsung утверждает, что обновление обеспечит более яркие и детализированные фотографии и видео.

Объём памяти вырос до 16 ГБ для многозадачности и выполнения задач с использованием ИИ. Стандартный Galaxy Z Fold 6 имеет максимум 12 ГБ. Новая модель предлагает единственный объём хранилища 512 ГБ, в то время как Galaxy Z Fold 6 доступен в версиях 256 ГБ и 1 ТБ.

Основной экран Special Edition получил диагональ 8 дюймов и соотношение сторон 20:18 в развёрнутом виде. Это делает его самым широким экраном в линейке Galaxy Z Fold. Внешний экран 6,5 дюйма с соотношением сторон 21:9. Оба экрана немного больше, чем у Galaxy Z Fold 6.

Ещё одно отличие между аппаратами заключается в Wi-Fi. Стандартная модель оснащена Wi-Fi 6e, новая поддерживает Wi-Fi 7. Это повысит скорость скачивания, потоковой передачи и игр.

Samsung утверждает, что Galaxy Z Fold Special Edition получил батарею ёмкостью 4272 мАч, как и Galaxy Z Fold 6.

Используется процессор Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Samsung обещает семь лет обновлений, то есть сюда придёт Android версии 2031 года. Устройство выпустили на Android 14 с One UI 6.1.1. Позже должна появиться бета-версия One UI 7.

Galaxy Z Fold Special Edition предлагается на южнокорейском сайте Samsung и у крупных мобильных операторов этой страны по цене около $2038.