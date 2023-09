Они будут продаваться не только в Китае

В августе в Китае были представлены умные часы Oppo Watch 4 Pro. Как и модели прошлого поколения, они обладают квадратным циферблатом. Теперь один из инсайдеров в Twitter сообщает, что у Oppo имеется и круглые часы. Официальное название неизвестно и пока нельзя сказать, будет ли это модель Oppo Watch 4 или Oppo Watch X, которые в ноябре ждут вместе с анонсом линейки смартфонов Oppo Reno 11.

Инсайдер утверждает, что часы обладают модельным номером OWW231 и кодовым названием Star. В их состав войдут два чипа, как и в часах Watch 4 Pro: Snapdragon W5 Gen 1 и BES 2700.

На корпусе будет две кнопки, головка, поддерживается Always On Display, снятие электрокардиограммы, электронная SIM-карта, отслеживание уровня кислорода в крови. Используется программная оболочка ColorOS for Watch 6.0.

Продажи будут вестись не только в Китае, но и на мировом рынке. В последнем случае будет применяться операционная система Wear OS. За пределами Китая часы могут продаваться под брендом OnePlus.

Также в международную продажу поступит модель Oppo Watch 4 Pro, сообщает Gizmochina.