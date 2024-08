Смартфоны Zero 40 4G / 5G можно подключить к совместимой камере GoPro.

Компания Infinix представила две новые модели в своей линейке Zero – Zero 40 4G и Zero 40 5G. Эти смартфоны привлекают внимание не только стильным дизайном и мощной начинкой, но и уникальным сотрудничеством с GoPro, которое открывает новые возможности для любителей видеосъëмки.

Одной из главных особенностей Zero 40 является поддержка режима GoPro. Эта функция позволяет пользователям подключать смартфон к совместимой камере GoPro и использовать телефон в качестве видоискателя. Специальный режим "GoPro" в приложении камеры Infinix предоставляет удобный интерфейс для настройки параметров, просмотра и редактирования контента в реальном времени. Кроме того, предустановленное приложение GoPro Quik позволяет легко обрабатывать отснятый материал и создавать профессиональные видеоролики.

Zero 40 4G

Вариант Zero 40 4G оснащён процессором MediaTek Helio G100 и 8 ГБ оперативной памяти. А Zero 40 5G получил более мощный чип Dimensity 8200 SoC и 12 ГБ оперативной памяти. Оба телефона предлагают 256 ГБ / 512 ГБ встроенной памяти и аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. Zero 40 5G отличается также поддержкой беспроводной зарядки 20 Вт и обратной беспроводной зарядки 10 Вт, что позволяет использовать телефон в качестве беспроводной зарядки для других устройств. Оба смартфона получили 6,74-дюймовую изогнутую AMOLED-панель с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц. Дисплей обладает пиковой яркостью до 1300 нит и защищён Gorilla Glass 5. Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев обеспечивает удобную и быструю разблокировку телефона. Смартфоны работают на базе Android 14 с фирменным интерфейсом XOS 14.5. Infinix предоставляет два обновления версии Android и три года обновлений безопасности.

Фронтальная камера серии Zero 40 - это 50-мегапиксельный сенсор Samsung JN1, обеспечивающий чёткие и детализированные селфи. Основная камера состоит из 108-мегапиксельного модуля Samsung HM6 с оптической стабилизацией изображения, 50-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 2-мегапиксельного датчика глубины. Zero 40 4G позволяет записывать видео в разрешении 2K с частотой 30 кадров в секунду, а Zero 40 5G - в 4K с частотой 30 кадров в секунду.

Zero 40 5G

Цветовые варианты Zero 40 4G включают Misty Aqua, Blossom Glow и Rock Black. В свою очередь, версия 5G доступна в таких оттенках, как Violet Garden, Moving Titanium и Rock Black. Оба телефона должны поступить в продажу с 8 сентября. Вариант Infinix Zero 40 4G на 8 ГБ+256 ГБ стоит $279. С другой стороны, его версия 5G, предлагающая ту же конфигурацию, стоит $395.