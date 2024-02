Также он будет иметь экран размером 6,67 дюйма с разрешением Full HD+ (2400 x 1080 пикселей) и панель AMOLED.

Realme недавно выпустила свой новейший смартфон из серии Realme 12 Pro. Теперь компания готовится представить два новых дополнения к своей линейке - Realme 12 и Realme 12 Plus. Благодаря недавнему листингу TENAA, получено много информации о предстоящем смартфоне Realme 12 Plus 5G. Телефон получил зеленый свет с номером модели Rmx3866, который совпадает с номером модели, указанным в сертификатах Realme 12 Plus, выданных MIIT и другими организациями.

Глядя на изображение Realme 12 Plus можно заметить, что он повторяет черты своих старших "братьев и сестер". Он обладает большим круглым островком для камеры и характерной полосой на задней панели. Кроме того, у телефона есть плоские рамки и дисплей с каплевидным вырезом. Экран размером 6,67 дюйма имеет разрешение Full HD+ (2400 x 1080 пикселей) и оснащен панелью AMOLED для более ярких цветов. Встроенный сканер отпечатков пальцев обеспечивает безопасность устройства. Более подробная информация о дисплее отсутствует, но стоит ожидать, что он будет обладать частотой обновления 90 Гц или 120 Гц.

Realme 12 Plus 5G оснащен восьмиядерным процессором с тактовой частотой 2,6 ГГц, хотя подробности о чипсете пока остаются неизвестными. Пользователям будет предложен широкий выбор оперативной памяти, начиная с 6 ГБ и до колоссальных 16 ГБ. Варианты хранения данных также будут разнообразными: доступны конфигурации с объемом памяти от 128 ГБ до 1 ТБ. Ожидается, что телефон будет работать под управлением Realme UI 5 на базе Android 14. Касаясь камер, Realme 12 Plus 5G оснащен тройной основной камерой, включающей 50-мегапиксельный датчик, 8-мегапиксельный широкоугольный объектив и 2-мегапиксельный макрообъектив. Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей. Батарея будет емкостью 5000 мА*ч, но подробности о зарядке пока держатся в секрете. После завершения сертификации TENAA Realme 12 Plus 5G может быть представлен в Китае вместе с серией Realme 12 Pro позднее в этом месяце. Подробности о ценах и доступности для глобального рынка пока остаются неизвестными.