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Сегодня мы поговорим про один из важнейших показанных на Е3 проектов – игру, которую без преувеличения ждут миллионы геймеров по всему миру, и которая имеет ещё большее комьюнити среди стран СНГ, –S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Целью статьи является разбор ошибок "геймплейного" трейлера, аналитика на перенос игры аж до конца этого года и несколько советов по ожиданию релиза. Если вы не согласны с каким-либо аргументом автора, обязательно напишите своё мнение в комментариях.

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Наши ожидания

Ожидания от нового Сталкера у каждого свои, однако нельзя согласиться, что существуют несколько общих. Во-первых, это должен быть огромный бесшовный Triple-A проект. Великолепного качества, безусловно. Во-вторых, мы ждём потрясающий сюжет, идеальную актёрскую и режиссёрскую работу. В прошлых частях это очень ценилось. В-третьих, наконец, мы ждём от Сталкера на этот раз уже полноценную настоящую Зону со всеми её опасностями на каждом шагу, смертельной радиацией и новыми мутантами по типу пси-оленя, способного призывать на помощь в битве с главным героем других мутантов уровнем ниже, а также создавать фантомных клонов. Убить чудище будет не так-то просто. Для этого сталкеру нужно будет искать на теле главного оленя уязвимые места, попадание в которые ослабит мутанта. Бюреров, кровососов и контролёров никто также не отменял.

Разработчики активно поддерживают проект и в лице Евгения Григоровича обещают нам 64 км² открытого мира с удивительными лабораториями, исследовательскими корпусами, загадочными строениями, школами, детскими садами и прочим и прочим. Соединив всё это вместе мы получаем старый знакомый нам Сталкер с новыми апгрейдами и свежим контентом. Вопрос лишь в том, насколько эти фантазии соответствуют реальности.

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Реальность разочаровывает

Ответ на вопрос довольно прост: реальность ожиданиям не соответствует ни на дюйм. Для большего понимания ситуации давайте пока что забудем, что игру перенесли, и будем делать вид, что она по-прежнему выходит 22 апреля текущего года. Условно говоря, уже через пару месяцев. И что мы можем сказать про игру на данный момент? Почти ничего. Пару детализированных картинок батона, красочных зубов NPC и некий трейлер, который назвали "геймплейным", хоть к геймплею Сталкера он не имеет никакого отношения. Почему – сейчас разберём.

"Геймплей" S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

Фанаты, которые так долго ждали новую часть, в их числе и автор, что уж секретничать, 13 июня на Е3 наконец увидели т.н. геймплей игры. После просмотра 5-минутного ролика возникло больше вопросов, чем ответов.

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Первое, что сразу бросается в глаза в самом начале "геймплея" – потрясающий искусственный интеллект в игре. Потрясающий – тоже в кавычках. Скиф (так будут звать главного героя), стоит за углом и медленно накручивает на ПП MP5 глушитель, после чего его враги, очевидно не зная, что он там (если бы они знали, почему бы тогда не выйти и не убить его с двух сторон?), стоят и целятся в сторону его появления. Притом целятся как-то странно, позволяя Скифу положить себя выстрелами без прицела. Второй момент: если враги знают о Скифе, зачем ему тогда глушитель? Для красоты? Уже чувствуется недобросовестность разработчиков, которые вместо геймплея показывают нам срежиссированные кадры от тестовых механик ИИ. Дальше – больше.

Следующие кадры, в том числе и смешной момент со странным персонажем, который, похоже, сбежал из Far Cry 3, – кат-сцены, а не геймплей. Внезапное появление кровососа перед лицом Скифа, когда он туда телепортировался из центра комнаты – тоже нарезки для ролика, ни в коем случае не реальный игровой опыт из реальной версии игры. Наверное, про разговоры у костра вам объяснять одно и тоже уже не нужно. Вы и так понимаете, что геймплеем это ну никак называться не может.

Опять же соединив все вышеописанные факты получается, что в конце апреля должна выйти игра такого масштаба, а у неё нет даже 10 минут чистого игрового опыта с примерами настоящих квестов. Под этим углом перенос выглядит куда более очевидным и необходимым событием. Вспоминаем новую дату релиза – 8 декабря 2022 года.

Кто разрабатывает игру? GSC Game World?

Теперь попытайтесь ответить на ещё один легкий вопрос – кто занимается разработкой S.T.A.L.K.E.R. 2? Разве GSC Game World? Она закрылась в 2011 году, а большая часть сотрудников бывшей студии перешли в 4A Games, подарив миру фантастическую трилогию игр Метро. Стоит понимать, что сотрудники нынешней GSC Game World – это не те люди, которые создавали три основные игры Сталкер. Это совершенно новые разработчики, работающие в известной нам старой студии под названием GSC. Директором у них уже не Сергей Григорович, а Евгений Григорович – его брат. Нужно ли беспрекословно доверять пустым обещаниям компании – решайте сами.

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Странные манёвры в GSC и жадность к своим же игрокам

Как оказалось, получить кучу эксклюзивного контента смогут лишь те геймеры, которые оформят на Сталкер 2 предзаказ. В числе недоступных обычным игрокам элементов – эксклюзивные гитарные мелодии и байки у костра. Неужели такая крупная студия, как GSC Game World, считает правильным отбирать у геймеров разнообразие в виде песен у костра? Очень странное решение. Похоже на то, что создателям нового Сталкера настолько важны предзаказы и максимизация их количества, что они готовы ценой своего авторитета и доверия забирать у игроков гитарные песенки с байками, лишь бы заработать больше лишних гривен. Выводы, опять же, делайте сами, опираясь на тот факт, что каждый разработчик имеет право продавать игру по предзаказам, и его нельзя за это винить. Но тем не менее...

NFT – вопрос уже решённый

В декабре GSC официально поделились, что в Сталкере ещё до релиза планируется внедрение NFT-токенов и возможности купить "скины", став в игре метачеловеком. Повторим, если вы не обратили внимание: до релиза игры. На проекте, геймплей которого мы так и не увидели, заранее хотят зарабатывать баснословные деньги при помощи NFT. По словам Евгения Григоровича, игра давно включает в себя стандартный иммерсивный игровой опыт. Ей не хватает только уникального мета-элемента. Первый NFT-аукцион в S.T.A.L.K.E.R. 2 хотели запустить в конце января, но фан-база Сталкера дала знать, что либо токены из игры убираются, либо случится нечто непредсказуемое.

Под давлением игроков NFT, конечно, убрали, однако о чём нам может говорить попытка их запуска до старта самой игры? О желании порадовать игроков честной кропотливой работой, за которую потом не грех будет отдать лишние $100? Вряд ли. Зная, что игру неминуемо перенесут, разработчики хотели заработать на проекте с громким именем практически за год до его выхода. С какой целью? Зачем так рано? Этого мы знать не знаем.

Ждите, но с долей скепсиса

Подводя итог, хотим посоветовать вам действительно ждать выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Но без лишних надежд на фантастическую игру, полностью соответствующую ожиданиям пользователей. Не факт, что её релиз переносили в последний раз. Как шутят в комментариях пользователи, "Сталкер 2 не повторит ошибок киберпанка. Игра не выйдет". За творческую идею спасибо TheDRZJ.