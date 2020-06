Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Недавно мы рассказывали вам о том, что разработчик Grand Theft Auto компания Rockstar Games восстановила давно забытый домен judasthegame.com, под которым может скрываться сайт для будущей игры GTA 6. Слухи о ней ходят уже несколько лет, но создатели специально не раскрывают никаких деталей. Однако, сегодня выяснилась одна интересная подробность, непосредственно связанная с сотрудником Rockstar.

Сделанная недавно запись в Twitter , ссылающаяся на аккаунт Сары Оверенд (тот самый сотрудник) в LinkedIn, показывает, что немногим ранее девушка усердно работала над разработкой Red Dead Redemption 2 в качестве создателя анимаций для оружия и тестировщика геймплея. Кроме онлайн версии RDR Сара также упомянута в неизвестном проекте под названием TBA. Данную аббревиатуру очень часто используют в качестве сокращения слов to be announced или to be arranged, что в переводе означает "будет объявлено позднее" или "будет сообщено".

Исходя из этого источник утверждает, что с большой долей вероятности речь идёт именно о GTA 6, ведь со времени RDR 2, которую выпустили в октябре 2018 году, крупных проектов у Rockstar не было. Единственным объяснением этому является догадка, что студия уже несколько лет планирует продолжение игры и старается скрыть любые следы разработки. Правдива ли эта информация – узнаем очень скоро.

