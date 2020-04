Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

До релиза GTA V, Rockstar Games очень часто позволяла себе смелые эксперименты с играми, выпуская по одной, а то и две в год. Подразделения, которые принадлежали студии, соревновались между собой за первенство, иногда выдвигая безумные идеи новых игр. Среди всех них выжила лишь сильнейшая – GTA, а остальные просто заморозили. Как правило, о них не любят много рассказывать, но сегодня небольшая порция интересной информации таки просочилась в интернет. Мы расскажем о пяти значимых играх, которые "похоронил" успех более сильных разработок, а уж вам выбирать, какие из них смогли бы составить достойную конкуренцию GTA V и Red Dead Redemption 2, а какие нет.

Вместе с компанией Sony, Rockstar показала шпионский экшен Agent во время конференции E3 2009, позиционируя его как эксклюзив для PlayStation 3. Долгое время над ним усердно трудилась Rockstar North, но проект так и не выпустили. Нет ни трейлера, ни скриншотов. Один лишь логотип.Игра построена в необычном для Rockstar Games жанре, никаких убийств, крови, насилия и криминала. Вместо всего этого только маленькие школьные проказы. Крутые и стильные машины заменил скейт. Вместо оружия – детская рогатка. Игра показывает интересные будни Булвортской школы, приключения главного героя Джимми Хопкинса. В один день все наработки студии Rockstar New England были заморожены. Перед сотрудниками поставили более актуальное и денежное задание.

Manhunt 3

Жизнь преступника после избегания смертной казни чётко подана в стелс-экшене Manhunt. Основной задачей игры выступает жестокое и унылое убийство таких же самых преступников в городе под названием Carcer City. Всё это снималось на ужасную камеру. С первых моментов игры было понятно, что она нишевая и вовсе не заслуживает внимания.

С 2000 до 2008 год вышли четыре части этих аркадных гонок от Rockstar San Diego, которые миллионными продажами составляли хорошую конкуренцию для ведущей в этом жанре NFS. Несмотря на то, что у игры могло бы быть большое будущее, команду разработчиков серии расформировали, некоторых отдельных сотрудников из неё уволили.

We Are The Mods

Изначально игра была сиквелом к The Warriors (2005). В ней сюжет разворачивался в 1960-х в Лондоне. Из-за того, что студии-разработчику Rockstar Toronto приказали немедленно сворачивать проект, всё что о нём известно, это наличие драк между байкерами и присущими тому времени модниками, которые предпочитали мопеды.