Ведь даже физическая копия нового Mario Kart обойдется в 75 евро.

Анонс новой Nintendo Switch 2, прошедший на этой неделе, вызвал одновременно восхищение и разочарование. С одной стороны, долгожданная ясность: известны технические характеристики, дата релиза, стартовая линейка игр. С другой – новая ценовая планка, которая уже стала поводом для ожесточённых дискуссий.

Внимание сообщества сместилось с самого устройства на ценники стартовых релизов. Новый Mario Kart, например, будет стоить £84.99 в рознице. Это выше стандартной цены на большинство релизов для PlayStation 5 или Xbox Series X/S. Даже цифровая версия дешевле всего на £10.

Но главная тревога даже не в цене конкретной игры. Опасения вызывает прецедент. Если Nintendo может себе это позволить, что помешает остальным. В индустрии, где крупные релизы и без того сопровождаются сезонными пропусками, внутриигровыми покупками и платными DLC, повышение базовой цены может стать очередным нормализованным трендом. Рынок уже близок к тому, чтобы воспринимать $70 за стандартное издание как новую норму. Следующий шаг – $80 и $90.

На фоне этого обсуждение вокруг GTA VI становится особенно символичным. Reddit бурлит. Один из пользователей пишет:

"Думаю, GTA VI будет стоить $100".

Другой отвечает:

"Не куплю в день релиза, подожду скидки".

Обсуждение сопровождается сарказмом и недоверием:

"Если вдруг GTA VI выйдет за $70, Nintendo будет выглядеть нелепо".

Сценарий, в котором Rockstar сознательно не поднимает цену, чтобы выгодно выделиться на фоне конкурентов, выглядит почти фантастическим, но при этом возможным. Особенно если учитывать их модель монетизации с микроплатежами и Shark Card.

Финансовая логика издателей понятна. Разработка современных AAA-проектов включает бюджеты, сравнимые с голливудскими фильмами. Риск, сроки, команды в несколько сотен человек. Но всё чаще геймеров волнует не то, за что они платят, а сколько платят и что в итоге получают. И если ранее премиальная цена ассоциировалась с полным продуктом, сегодня она зачастую означает только начало длинного платного пути.