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Kachka
Ген. директор CDPR: The Witcher 4 будет больше и лучше прошлых игр компании
Кроме того, консоли теперь не оставят на произвол судьбы.

После того как The Witcher 4 официально вступила в полномасштабное производство, CD Projekt RED начала делиться своими амбициозными планами на следующую часть культовой серии. В интервью, опубликованном на сайте Eurogamer, главные разработчики студии рассказали о своем видении игры, переходе на движок Unreal Engine 5 и уроках, извлеченных из прошлых проектов.

Генеральный директор Михал Новаковски подчеркнул, что студия стремится превзойти свои предыдущие достижения. Он описал The Witcher 4 как проект, движимый амбициями и стремящийся на несколько голов превзойти The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 по масштабу и качеству.

"Следующая игра, которую мы сделаем, не будет меньше и не будет хуже. Она будет лучше, больше и значительнее, чем The Witcher 3. Она будет лучше, чем Cyberpunk, потому что для нас неприемлемо запускаться по-другому".

Одним из самых значительных изменений в The Witcher 4 стал переход с собственного движка RED Engine на Unreal Engine 5 от Epic Games. Чарльз Трембли, вице-президент по технологиям, объяснил, что, хотя движок RED Engine обеспечивал успех в прошлом, он создавал проблемы при управлении несколькими одновременными проектами.

"Идея заключалась в том, что мы можем продвигать технологию и наконец-то все технические специалисты в компании будут работать вместе над разными проектами, а не централизованно над одной технологией, которую очень сложно использовать совместно".

Перейдя на UE5, студия намерена способствовать обмену знаниями между командами и обеспечить более плавный рабочий процесс в проектах.

Вспомнив о неудачном запуске Cyberpunk 2077, Трембли рассказал об изменениях в процессах разработки и тестирования студии. В частности, команда сосредоточилась на обеспечении паритета производительности на всех платформах на всех этапах производства.

"Работа консоли с большим опозданием больше неприемлема. Теперь мы проводим обзоры на консолях, чтобы точно знать, где мы находимся на всех платформах, а не "О, на ПК все в порядке, значит, мы можем идти дальше".

CD Projekt RED также планирует пересмотреть свою маркетинговую стратегию для The Witcher 4. Новаковски рассказал, что студия намерена сократить маркетинговую фазу примерно до одного года до выхода игры, что является отходом от длительных кампаний, которые проводились в прошлых играх, таких как Cyberpunk 2077.

#игры #cd projekt red #the witcher #the witcher 4 #ведьмак 4
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CD Projekt Red: The Witcher 4 будет еще более качественным, масштабным и грандиозным проектом
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