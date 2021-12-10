Выбираю комплектующие для заработка в играх Escape from Tarkov и Path of Exile
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В последнее время моя жена часто замечает, что я со своим хобби за последний год только и делаю, что смотрю материалы про своё хобби и захламляю квартиру всяким железом, которое мешает её комфортному существованию, и совсем перестал развиваться профессионально. И вот недавно, прочитав очень интересную статью: "Escape from Tarkov. Откровения бывшего игрока" и комментарии к ней, я с удивлением узнал, что оказывается можно стать профессионалом и зарабатывать неплохие деньги, просто играя в компьютерные игры.
В связи с чем у меня родился план - собрать мощный игровой компьютер, чтобы продолжить своё профессиональное развитие, получить новую профессию, улучшить материальное положение, ну и поиграть в компьютерные игры.Escape from Tarkov и Path of Exile, с помощью которых я планирую зарабатывать деньги, чтобы понимать, что это за игры и о чём они вообще:
Escape from Tarkov: больше, чем просто плохая игра | Пикабу (pikabu.ru),
600 часов в Escape from Tarkov: впечатления, итоги и критика — Игры на DTF,
Обзор Path of Exile. Как из клона Diablo стать лучшей игрой жанра
(я планирую прочитать все эти обзоры, после того, как соберу игровой компьютер).
Так как я являюсь фанатом производительности и при этом не являюсь фанатом ни одного из производителей компьютерного железа, то перед покупкой комплектующих, я решил посмотреть, какие комплектующие обеспечат мне максимальную производительность и скорость заработка.Тесты Escape from Tarkov в 4K с актуальными видеокартами NVIDIA и AMD - MegaObzor. Данный обзор показал, что в игре Escape from Tarkov лучше всего себя показывает видеокарта NVIDIA RTX 3090 (по крайне мере по сравнению с AMD Radeon 6800XT). При этом, согласно обзору "Escape from Tarkov Requirements Guide (60FPS / 144FPS) (build-gaming-computers.com)", если снизить настройки с Ultra на Medium/High на NVIDIA RTX 3090 или AMD Radeon 6900XT можно будет получить уже 144 FPS.Для этого я начал изучать обзоры производительности различных комплектующих и, в частности, обзор:
К сожалению я нигде не нашёл обзоров производительности топовых процессоров (AMD Ryzen 9 5950X и Intel Core i9-12900K) в этой игре. Поэтому выбор процессора я решил делать на основе второй игры: Path of Exile.
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Что касается второй игры - Path of Exile, то судя по обзору "AMD 5900 + RTX 3090 vs POE Canyon = 24 Fps - YouTube" игра является очень требовательной к железу и, даже с видеокартой NVIDIA RTX 3090 и мощным процессором AMD Ryzen 9 5900X, в ней могут наблюдаться просадки до 24 FPS. Проанализировав полученную информацию, я пришёл к выводу, что нормально играть и развиваться в этих играх мне позволит только самое топовое железо. Но так как точной информации о том, какое же железо является самым топовым для этих двух игр, я не нашёл, то я решил действовать следующим образом: необходимо будет приобрести самые топовые процессоры и видеокарты сразу всех производителей.
А именно, от Intel это процессор Core i9 Alder Lake i9-12900K, а от AMD - Ryzen 9 Vermeer 5950X.
Судя по данным автора исходной статьи - стоимость двух процессоров можно будет окупить всего лишь за пару-тройку месяцев игры.
Что же касается выбора видеокарты, то от NVIDIA это будет RTX 3090, а от AMD - Radeon 6900 XT.
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А что Вы думаете по поводу моего плана и выбранной конфигурации моего нового игрового компьютера?
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