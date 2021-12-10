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Выбираю комплектующие для заработка в играх Escape from Tarkov и Path of Exile

Составляю спецификацию мощного игрового компьютера для заработка в популярных онлайн играх.
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     В последнее время моя жена часто замечает, что я со своим хобби за последний год только и делаю, что смотрю материалы про своё хобби и захламляю квартиру всяким железом, которое мешает её комфортному существованию, и совсем перестал развиваться профессионально. И вот недавно, прочитав очень интересную статью: "Escape from Tarkov. Откровения бывшего игрока" и комментарии к ней, я с удивлением узнал, что оказывается можно стать профессионалом и зарабатывать неплохие деньги, просто играя в компьютерные игры.

     В связи с чем у меня родился план - собрать мощный игровой компьютер, чтобы продолжить своё профессиональное развитие, получить новую профессию, улучшить материальное положение, ну и поиграть в компьютерные игры. Мой план дальнейшего профессионального развития в одной картинке.     Для начала я добавил в закладки обзоры непосредственно самих двух игр: Escape from Tarkov и Path of Exile, с помощью которых я планирую зарабатывать деньги, чтобы понимать, что это за игры и о чём они вообще:
     Escape from Tarkov: больше, чем просто плохая игра | Пикабу (pikabu.ru),
     600 часов в Escape from Tarkov: впечатления, итоги и критика — Игры на DTF,
     Обзор Path of Exile. Как из клона Diablo стать лучшей игрой жанра
(я планирую прочитать все эти обзоры, после того, как соберу игровой компьютер).

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  Так как я являюсь фанатом производительности и при этом не являюсь фанатом ни одного из производителей компьютерного железа, то перед покупкой комплектующих, я решил посмотреть, какие комплектующие обеспечат мне максимальную производительность и скорость заработка.Эта битва будет вечной       Для этого я начал изучать обзоры производительности различных комплектующих и, в частности, обзор: Тесты Escape from Tarkov в 4K с актуальными видеокартами NVIDIA и AMD - MegaObzor. Данный обзор показал, что в игре Escape from Tarkov лучше всего себя показывает видеокарта NVIDIA RTX 3090 (по крайне мере по сравнению с AMD Radeon 6800XT).Только топовые видеокарты 3080-3090 и 6800XT-6900XT позволят насладиться побегом из Таркова.      При этом, согласно обзору "Escape from Tarkov Requirements Guide (60FPS / 144FPS) (build-gaming-computers.com)", если снизить настройки с Ultra на Medium/High на NVIDIA RTX 3090 или AMD Radeon 6900XT можно будет получить уже 144 FPS.

     К сожалению я нигде не нашёл обзоров производительности топовых процессоров (AMD Ryzen 9 5950X и Intel Core i9-12900K) в этой игре. Поэтому выбор процессора я решил делать на основе второй игры: Path of Exile.

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     Что касается второй игры -  Path of Exile, то судя по обзору "AMD 5900 + RTX 3090 vs POE Canyon = 24 Fps - YouTube" игра является очень требовательной к железу и, даже с видеокартой NVIDIA RTX 3090 и мощным процессором AMD Ryzen 9 5900X, в ней могут наблюдаться просадки до 24 FPS.Вы понимаете что тут происходит? Лично я, не очень.
Во всём виновата низкая производительность AMD Ryzen 9 5900X и NVIDIA RTX 3090.     Проанализировав полученную информацию, я пришёл к выводу, что нормально играть и развиваться в этих играх мне позволит только самое топовое железо. Но так как точной информации о том, какое же железо является самым топовым для этих двух игр, я не нашёл, то я решил действовать следующим образом: необходимо будет приобрести самые топовые процессоры и видеокарты сразу всех производителей.

     А именно, от Intel это процессор Core i9 Alder Lake i9-12900K, а от AMD - Ryzen 9 Vermeer 5950X.Топовый игровой процессор от Intel можно купить менее чем за 50 тысяч рублей.

Топовый игровой процессор от AMD дороже на целых 15 тысяч рублей     Судя по данным автора исходной статьи - стоимость двух процессоров можно будет окупить всего лишь за пару-тройку месяцев игры.

      Что же касается выбора видеокарты, то от NVIDIA это будет RTX 3090, а от AMD - Radeon 6900 XT.Единственная из имеющихся в наличии NVIDIA RTX 3090 с ценой от 263 тысяч рублей.

Самая дешёвая топовая видеокарта от AMD - Radeon RX 6900 XT - стоит 142 тысячи рублей.     Стоимость двух видеокарт можно будет окупить за 8 месяцев. Итого, с учётом остальных комплектующих, окупить весь компьютер можно будет всего лишь за один год.
     При этом большим плюсом будет приобретение третьей основной профессии (наряду с менеджерством в Ситилинк и написанием статей на этом сайте) - игрока в компьютерные игры, которая несомненно может пригодиться в дальнейшем.
Успешный игрок в компьютерные игры - начало.
       Единственное что меня пока останавливает от сборки данного компьютера прямо сейчас, это то, что для его сборки мне надо будет продать свой старый компьютер, чтобы освободить место в квартире, и затем выплатить  ипотеку (платить осталось недолго, всего 12  лет и 9 месяцев). Без выполнения этих условий моя жена, к сожалению, не оценит моего искреннего желания расти над собой и развиваться профессионально.
Успешный игрок в компьютерные игры в своём развитии.

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      А что Вы думаете по поводу моего плана и выбранной конфигурации моего нового игрового компьютера?

 

 

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Выбираю комплектующие для заработка в играх Escape from Tarkov и Path of Exile
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