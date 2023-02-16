Ожидается, что до конца текущего месяца Nothing Phone 1, созданный выходцем из OnePlus, получит долгожданное обновление до Android 13. Многие уже успели протестировать бета-версию Nothing OS 1.5, выпущенную в открытый доступ еще в декабре. Официальный анонс еще не состоялся, поскольку в Nothing хотят провести тщательное тестирование новой версии ОС, прежде чем начать ее развертывание в качестве OTA-обновления.
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Предполагается, что будущее обновление обеспечит увеличение скорости запуска приложений на 50%. Также в приложениях будет предоставлена поддержка различных языков, которые могут отличаться от используемого в системе. Кроме того, будет добавлено новое приложение погоды с настроенным пользовательским интерфейсом Nothing.
Ожидается, что в Nothing OS 1.5 будет интегрирован новый интерфейс регулировки громкости и панели управления мультимедиа, а также обновленные обои, мелодия звонка и звуки уведомлений. Упоминается в том числе и новая функция самовосстановления ПО устройства.
Компания Google выпустила Android 13 15 августа прошлого года. Смартфоны Google Pixel стали первыми устройствами, которые его получили. Позже обновление также было адаптировано под аппараты от Motorola, OnePlus, Oppo, Xiaomi, Asus и Samsung.
В конце этого года Nothing собирается выпустить Nothing Phone 2. Сообщается, что он будет оснащен 12 ГБ оперативной памяти, AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц, аккумулятором емкостью 5000 мАч и пока еще не представленным SoC Qualcomm Snapdragon 8-й серии.