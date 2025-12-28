Это возможно благодаря специальному дистрибутиву Linux, оптимизированному на производительность

Долгое время легендарный графический ускоритель Radeon RX 580 исполнял желания геймеров, запуская игры с высоким FPS. Даже после снятия с производства, китайские умельцы продолжали клепать рефабы на GPU Polaris 20, продавая их по умеренным ценам.

К сожалению, в последние годы Radeon RX 580 утратила актуальность, что связано с появлением AAA-игр нового поколения, которые она не поддерживает в полном объеме. Тем не менее, кулибины от мира компьютерных технологий сумели продлить срок службы легенды, сделав возможным запуск на ней некоторых высокобюджетных проектов.

К примеру, Alan Wake 2, одна из самых графически навороченных игр, практически неиграбельна на Radeon RX 580. Даже скручивание всех настроек до минимума и активация FSR в режиме "ультра производительность" не позволяют видеокарте отрисовывать более 12 FPS. Однако, если запустить Alan Wake 2 не в Windows, а в оптимизированном на производительность дистрибутиве Linux под названием CachyOS, то фреймрейт чудесным образом взлетает до гораздо более внушительных 30 FPS.

Alan Wake 2 не единственный тайтл, который CachyOS запускает на Radeon RX 580. Популярный приключенческий экшен от первого лица Indiana Jones and the Great Circle также как по мановению волшебной палочки начинает бодро идти на видеокарте, вышедшей в 2017 году, причем с отличными 46 FPS, правда на минимальном пресете и с FSR Q.

На Windows Indiana Jones and the Great Circle вообще не запускается, по причине отсутствия поддержки некоторых расширений API Vulkan в GPU на базе GCN 4.0, в частности касающихся трассировки лучей. В Linux последняя реализуется программно драйвером RADV и может выполняться на любых Vulkan-совместимых GPU, включая модели без RT-ядер.