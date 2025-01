Видеокарта показала не очень выдающиеся результаты.

Хотя выход GeForce RTX 5090 оказался бумажным, а видеокарты появятся в магазинах в лучшем случае в феврале, NVIDIA с барского плеча все же разрешила блогерам и техническим изданиям опубликовать тесты производительности новинки.

И согласно им, GeForce RTX 5090 оказалась далеко не столь впечатляющей как её предшественница в лице GeForce RTX 4090. Геймеры ожидали как минимум 1,5-кратного прироста относительно топа прошлого поколения, учитывая внушительные характеристики GPU GB202 и скоростной памяти GDDR7.

Однако в наиболее распространенном сценарии использования, а именно в ААА-играх с трассировкой лучей, при разрешении 1440p, GeForce RTX 5090 оказалась быстрее GeForce RTX 4090 на всего лишь жалкие 17%. Несколько лет назад последняя показала прибавку в 70-100% и более по сравнению с GeForce RTX 3090 Ti.

При отключении трассировки лучей разница между флагманами сократилась до смешных 12% в тех же 1440p. Что касается разрешения 1080p, то оно, очевидно, оказалось избыточным для видеокарт, и FPS уперся в Ryzen 7 9800X3D, обозначив разницу между GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 4090 в менее, чем 1%.

Замер энергопотребления в The Last of Us в 4K показал, что GeForce RTX 5090 забирает из сети около 500 Вт, а GeForce RTX 4090 — 350 Вт, то есть на 30% меньше. Блока питания MSI MPG A1000G на 1000 Вт оказалось достаточно для стабильной работы системы на базе энергоэффективного CPU от AMD.

В итоге, GeFore RTX 5090 разочаровала своей низкой производительностью и без DLSS 4 практически не имеет смысла. В свое время GeForce RTX 4090 восхитила геймеров невероятным приростом, а здесь же вышел просто пшик.

Получается, что в новых играх прибавка FPS будет основана не на увеличении чистой вычислительной мощи GPU, а на еще большем количестве фейковых кадров. К сожалению, прогресс в данной области уперся в потолок и когда ожидать колоссального прорыва пока неизвестно.