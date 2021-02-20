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Процессоры Ryzen 5 1600X, 2600X, 3600X и 5600X сравнили в играх

Портал TechSpot выяснил производительность в играх процессоров AMD Ryzen 5 1600X, 2600X, 3600X и 5600X вкупе с четырьмя видеокартами разного уровня.
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Платформа AM4 компании AMD уже заслужила статус «народной». Со временем, она без всяких сомнений получит титул «легендарной и долгоиграющей», как некогда его заслужила платформа Intel s775. Какая ещё современная платформа позволит даже на бюджетной материнской плате сменить до четырех и более поколений процессоров при помощи одной лишь смены версии BIOS. Но сегодня сокет AM4 актуален, и останется таковым ещё несколько лет. Ресурс Techspot провел масштабное тестирование популярных процессоров AMD Ryzen 5 четырех поколений в связке с четырьмя актуальными видеокартами разного уровня производительности. В качестве участников выступили: самые востребованные процессоры Ryzen 5 1600X, Ryzen 2600X, Ryzen 3600X и Ryzen 5600X, а также видеокарты AMD Radeon 5600XT, AMD Radeon 5700XT, NVIDIA GeForce RTX 3070 и NVIDIA GeForce RTX 3090. Тестовый стенд состоял из материнской платы  Gigabyte X570 Aorus Xtreme и 32 ГБ оперативной памяти DDR4, работающей на частоте 3200 МГц, в двухканальном режиме, с таймингами  CL14. Настройки памяти определялись XMP профилем. Процессоры охлаждались необслуживаемой СЖО 240 мм.
Этот материал будет полезен тем, кто задумался об апгрейде процессора AM4, видеокарты или смене монитора — сейчас или в будущем.
Выбор пал на следующие игры:
- Cyberpunk 2077;
- Rainbow Six Siege;
- Horizon Zero Dawn;
- Shadow of the Tomb Raider;
- Watch Dogs Legion;
- Assassin's Creed Valhalla.
Эти проекты создают высокую нагрузку, как на процессорную, так и на графическую часть.
Авторы не стали проводить тесты в «сферическом», а потому отчасти бесполезном, разрешении 720p и решили выявить разницу в производительности в реально используемых пользователями разрешениях 1080p, 1440p и 4K. Результаты были обобщены и оказались следующими:

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Проделанная работа наглядно демонстрирует эволюцию процессоров AMD Ryzen и отвечает на многие вопросы пользователей, одновременно рождая новые.
Увидеть подробные результаты каждого теста можно в источнике.

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VRoman
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Renegade1979
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