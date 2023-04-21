В частности, микрофоны модельного ряда MK-012 использует Чарльз Мейнз - голливудский звукорежиссёр, участвовавший в создании ААА-проектов из мира кино и игровой индустрии, таких как Call of Duty и Need for Speed: Underground

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Удивительно, но факт - микрофоны торговой марки "Октава" пользуются приятной популярностью у маститых западных звукорежиссёров. Так российский гаджет, производящийся на тульской фабрике Ростеха, был использован для записи звуков выстрелов оружия для иностранного художественного кино и игровых проектов. Соответствующей новостью поделилась пресс-служба отечественной госкорпорации.

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В последнем своём интервью для представителей Ростеха Чарльз Мейнз рассказал, что микрофоны "Октавы" достаточно распространены среди комьюнити звукорежиссеров.

Саунд-дизайнер лично использовал данный бренд на протяжении не менее 10 лет для снятия звуков стрелкового оружия и не только его для компьютерных игр уровня ААА-проекта, таких, как первая трилогия Call, Medal of Honor, Black, Need for Speed: Underground, отмечает профессиональный звукорежиссёр.

По мнению Чарльза, именно российский микрофон "Октава" отличаются способностью записать тот самый чистый и насыщенный звуковой "гармоникой" звук.





Oktava MK 012-01 Movie Set Black. Источник фото: audiobe.ru





Особой любовью в сердце режиссёра отозвалась модель MK-012 в формате стереозаписи. Этот микрофон настолько хорош, что он "захватывает" больше звука, чем способны услышать ваши уши, резюмирует эксперт.

Интересная деталь: Октавой "не брезгуют" пользоваться и другие известные на Западе и у нас музыкальные деятели, такие как Sting, Iron Maiden, Radiohead и конечно же эпатажный Мэрилин Мэнсон.

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Единственный "минус" для простого российского пользователя в том, что цены на микрофон Октава МК-012-01 в отечественной рознице "стартуют" от 15 000 рублей. Но удивляться не стоит - данный продукт заточен прежде всего для профессиональных музыкантов и людей работающих на высоком уровне со звуком.