Мэру Днепра (бывшего Днепропетровска) поступило интересное предложение в письменном виде. Авторами письма оказались чиновники российского городка Кремёнки. Городские управленцы попросили Филатова "обменяться".
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"Обменным фондом" будут демонтированные памятники. А "валютой" - калужские дрова.
Если Филатов примет предложение и согласится на древесное топливо, "снесенные памятники" планируется установить в том самом доселе не сильно известном городке.
Демонтированный памятник Михаилу Ломоносову. Источник фото: google.com
В "списке на обмен" указываются наименования памятников, которые особенно заинтересовали мэрию Кремёнки. Это изваяния и обелиски Пушкина, Лермонтова, Горького. Есть в списке и памятники советским деятелям: например Чкалову и другим известным людям.
То, что письмо дошло до адресата и было прочитано, свидетельствует "слив" в украинской прессе, где журналисты раскрыли ответ, где днепрянский (с написанием катойконима к городу проконсультировался со словарем, так что филологи - молчать) чиновник указал, что "памятники не снесены", а отправлены на хранение в специальные помещения.
И внимание - горсовет Днепра согласился на обмен, где и озвучил курс: одна тонна дров за один килограмм любого памятника.
А пока ждем ответного письма от мэрии маленького городка, что в Калужской области.