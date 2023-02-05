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В Мэрии Днепра предложили обменять демонтированные советские памятники на российские дрова по курсу
В администрации украинского города уже предложили обменный курс: тонна дров приравнивается к одному килограмму памятника
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   Мэру Днепра (бывшего Днепропетровска) поступило интересное предложение в письменном виде. Авторами письма оказались чиновники российского городка Кремёнки. Городские управленцы попросили Филатова "обменяться". 

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   "Обменным фондом" будут демонтированные памятники. А "валютой" - калужские дрова.

   Если Филатов примет предложение и согласится на древесное топливо, "снесенные памятники" планируется установить в том самом доселе не сильно известном городке. 


Демонтированный памятник Михаилу Ломоносову. Источник фото: google.com


   В "списке на обмен" указываются наименования памятников, которые особенно заинтересовали мэрию Кремёнки. Это изваяния и обелиски Пушкина, Лермонтова, Горького. Есть в списке и памятники советским деятелям: например Чкалову и другим известным людям. 

   То, что письмо дошло до адресата и было прочитано, свидетельствует "слив" в украинской прессе, где журналисты раскрыли ответ, где днепрянский (с написанием катойконима к городу проконсультировался со словарем, так что филологи - молчать) чиновник указал, что "памятники не снесены", а отправлены на хранение в специальные помещения. 

   И внимание - горсовет Днепра согласился на обмен, где и озвучил курс: одна тонна дров за один килограмм любого памятника.

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  А пока ждем ответного письма от мэрии маленького городка, что в Калужской области.

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