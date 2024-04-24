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Bublik1
Президент Португалии рассказал о преступлениях колониальной Европы и призвал к выплате репараций
Кому, когда и сколько планирует дать президент Португалии, остаётся только догадываться.

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В последнее время мы становимся свидетелями массы неожиданных инициатив, которые предлагают реализовывать политики и общественные деятели по всему миру. Особенно активны борцы за права темнокожих, которых столетиями притесняли в США и Европе. В Калифорнии даже рассматривали предложение о выделении каждому афроамериканцу, проживающему на территории штата, огромной финансовой компенсации. Назывались самые различные цифры: от 100 тысяч до 1 миллиона долларов, но в итоге политики заявили, что средств в бюджете нет и отложили реализацию проекта до лучших времён. На этом фоне примечательно поведение Байдена, который в рамках предвыборной гонки опустился на колени перед темнокожими. 

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Что любопытно, есть целый ряд пострадавших стран, которые до сих пор не оправились от действий просвещённой Европы. Следовало бы ожидать, что местные власти проявят инициативу и потребуют выплаты компенсаций, но пока мы не видим, чтобы Африка сплочённым строем вышла на протесты. Не исключено, что африканский континент прекрасно понимает, что всё происходящее – это лишь красивая политическая игра. Ну а очередным подтверждением того, что европейские и американские политики предпочитают много говорить, но ничего не делать, стали заявления президента Португалии. Выступая с трибуны Марсело Ребелу де Соуза заявил, что Португалия несёт ответственность за преступления, совершённые в колониальную эпоху. По его словам, население Африки подвергалось насильственной депортации и принудительным работам, а времена рабства навсегда останутся в памяти жителей Португалии. Президент призвал к консолидации европейских лидеров, поскольку настало время задуматься о возмещении ущерба. 

Ребелу де Соуза напомнил, что за 400 лет не меньше 12.5 миллиона человек были похищены из своих домов, а после проданы в рабство. Многие из них работали в Европе, ну а большая часть через океан транспортировалась в Америку. На кораблях были ужасные условия, что приводило к массовым эпидемиям и высокой смертности. Ну а судьба выживших была крайне тяжёлой, ведь людей заставляли работать на плантациях. Условия для жизни не соответствовали минимальным стандартам того времени, ну а сегодня даже учёные не способны составить полную картину трансатлантического рабства. Президент Португалии признаёт, что его страна несёт полную ответственность за случившееся, ведь на совести предков не меньше 6 миллионов темнокожих, которых принудительно вывезли из своих стран. Ребелу де Соуза напомнил, что веками роль Португалии в трансатлантическом рабстве замалчивалась, а колониальная эпоха рассматривалась как источник гордости. Сегодня очевидно, что это был один из самых нелицеприятных периодов истории, а населению страны стоит вынести важные уроки из колониального прошлого. Президент подчеркнул важность признания прошлых ошибок и необходимость взять на себя полную ответственность за действия предков. Он отметил, что нужно сделать всё возможное, чтобы загладить вину перед странами, которые пострадали от действий колонизаторов. 

Ребелу де Соуза подчеркнул, что признание прошлого и взятие на себя ответственности важнее, чем формальные извинения. Активисты надеются, что такой шаг поможет начать процесс исцеления и справедливости, но аналитики полагают, что самобичевание ничем не закончится. Претендовать на репарации африканцам не стоит, ну многочисленные активисты, выступающие за покаяние, отлично вписываются в общую стратегию Европы. Даже если через 10 лет идея репараций и будет поддержана европейскими политиками, то на согласование всех пунктов уйдёт ещё не меньше 10 лет. После этого чиновники начнут искать финансовые гарантии, ну а пришедшие на смену власти и вовсе могут остановить обсуждения.  На самом деле Африке не нужны никакие репарации, ведь проблемы расположенных там стран могут быть решены без значительных финансовых обязательств. В настоящее время на африканском континенте голодает не меньше 500 миллионов человек, но реальная цифра может быть выше общепринятых оценок. 

Формально Европа ушла из Африки, но в реальности сменила колониальное правление на полный контроль за местными элитами. Особенно активна Франция, которая удерживает немалую часть континента, пользуясь дешёвой рабочей силой и ресурсной базой по сходной цене. Что до самих жителей Африки, то они бы и сами могли решить проблему нехватки пищи, но постоянные конфликты оказывают негативное влияние на экономику многих стран. Действующие террористические группировки контролируют огромные территории, ну а европейские миротворческие контингенты предпочитают сотрудничать с боевиками. В Африке наблюдается нехватка воды и электричества, а решение только этих двух проблем позволило бы наладить производство. Вот только без насильственного выдворения европейцев и американцев ничего подобного не случится. Рудники и плантации давно принадлежат международным корпорациям, которые просто не позволят местному населению благоденствовать. Пожалуй, Ребелу де Соуза стоило бы вначале сделать всё возможное для решения одной из указанных проблем, а после признаваться в вине перед депортированными много столетий назад людьми. Хотя, самобичевание в данном случае единственное, что может предложить Португалия Африке. 

#интересное #африка
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