За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Прямиком из США поступила контрастная новость: пока горел самый дорогой стратегический бомбардировщик после экстренной посадки, в той же Америке отчитались об успешном испытании гиперзвукового оружия. Точнее об удачном пуске ракеты. Этой ракетой оказалась AGM-183A.

реклама

Управляемый снаряд был запущен с той самой "Стратосферной крепости" - B-52H. Где разогнавшись до гиперзвуковых скоростей, максимального пика ускорения ракета достигла в районе Тихого океана рядом с прибрежной линией Калифорнии. Военные инженеры отрапортовались об успешности пуска и выполнении всех задач испытаний.





рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

AGM-183A

реклама

А в мае "проскальзывала" новость об испытании прототипа ракетного оружия от фирмы Lockheed Martin - ARRW. Испытания прошли в том же квадрате, что из абзаца выше, носителем ракеты выступил и тот самый стратегический бомбардировщик - B-52H. Где военные чины подтвердили все достигнутые цели испытаний и выразили комплимент своему ВПК.





Что такое AGM-183 ARRW

AGM-183 ARRW - это гиперзвуковая ракета, подходящая под классификацию "воздух-земля". По оптимистичным расчетам скорость новейшего оружия превысит достигнутых ранее значений в ходе предварительных испытаний. Соответственно, ракета достигнет порога в 20 Махов или около 24 тысяч км/ч. Разработка ракеты началась в 2018 году, когда ВВС подписали контракт на разработку гиперзвукового модуля с корпорацией Lockheed Martin в пределах полумиллиарда долларов. И по старой распилочной традиции Америки, исконный бюджет увеличили.

реклама





AGM-183A

Глупо предположить, что разработка ракеты создавалась сама по себе. Данный шаг был вынужденной мерой, что бы дать ответ на подобные передовые разработки извечных соперников - России и коммунистического Китая. Первоначально ракета поступит на вооружение старого доброго B-52H Stratofortress, ну а после на новейший B-21 Raider.

реклама

Но что можно смело утверждать, так это необычайную любовь к забегам "впереди паровоза". Еще в мае 2020 года Дональд Трамп похвалялся ультимативной ракетой. И назвал оную самой быстрой из всех, стоявших на вооружении армии США, быстрей в 17 раз всех оных американских крылатых игрушек. Правда, как всегда, Дональд Фредерович не был точен в деталях, "слегка" завысив скоростные характеристики гиперзвуковой ракеты. Но по приведенным данным речь, скорее всего, шла об уже известной нам - AGM-183A.





"Невидимка" B-21 Rider

И опять касательно американского лукавства: испытания ракеты на самом деле были далеко не такими бравурными. В процентном соотношении более половины ракет по тем или иным причинам были потеряны или не были достигнуты цели испытаний. Так за прошлый год неудачные пуски состоялись в период с весны по зиму. Что очень много.

И не сгущая краски, можно смело утверждать: США - не лидеры по созданию гиперзвукового оружия. А отставание от стран-флагманов довольно-таки заметное. Но надо признать, американцы не собираются сдаваться, хотя задел между США и этими странами - значительный. В России, например, разработка гиперзвукового оружия длилась десятилетиями. И именно по этому оборонное ведомство Америки ведет сразу восемь проектов по развитию контролируемого гиперзвука. На НИОКР по теме потратили до четверти миллиарда долларов. Но, как говорится, воз и ныне там: в реальности будет успехом, если американские ракеты "полетят" на скоростях от 5 до 8 Махов.





B-52H с "ассортиментом"





Попадет ли гиперзвуковое оружие на Украину

Нет, не попадет. Именно с самых первых букв абзаца можем смело утверждать. Судите сами: еще даже не завершились все испытания, после которых более-менее можно было бы заявить о постановке этих перспективных ракет на вооружение в саму армию США.

А что конкретно насчет поставок в ВСУ, то тут, все просто: таких ракет еще нет в Армии США - какая уж тут Украина... А сам проект не сдвинулся ни на йоту ближе к успеху, да и странная тишина в области предельной конкретики по тем самым испытаниям. Да и желая закидать "понтами", американцы сколько-нибудь удачный запуск сразу же громко обзывают "успешным".









Как минимум, еще долгих два года при текущих "стахановских темпах" армии США придется ждать первых появлений ракет "на складах". А это где-то в районе 2024-го года.

И как мы все хорошо понимаем, Китай и Россия не будут благосклонно и с трепетом ожидать появления таких ракет в США, а будут создавать все более и более свои собственные разработки, до которых тем же США будет далеко как до Пекина на четвереньках.





МиГ-31К с макетом "Кинжала"

Что конкретно России, уже прошло целых четыре года, как Россия в 2018 году рассказала и показала о двух комплексах "Авангард" и "Кинжал", крылатых ракетах "Циркон". А не далее как в прошлом году было заявлено, что Авангард и Кинжал уже несут боевое патрулирование.

Причем Кинжал не просто "мультик" или образец постановочного видео, а вполне себе реально применявшийся боеприпас. Именно с помощью Кинжала уничтожили подземный украинский арсенал в Ивано-Франковской области. Запуск осуществлялся с истребителя специальной модификации - МиГ-31К. Помимо высокой скорости, Кинжал обладает высокой маневренностью, соответственно, даже потенциально очень сложно перехватить эту ракету. Возможно именно поэтому на Украину решили поставить "Патриота", в надежде поразить хоть один Кинжал.