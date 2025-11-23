Сайт Конференция
Madarator
В Китае испытывают гиперзвуковую ракету для уничтожения авианосных групп США на дистанции до 8000 км
Ракета с баллистической траекторией полёта и гиперзвуковой скоростью, почти не оставляет шанса на перехват американским системам ПВО

Китайские военные перешли на стадию натурных испытаний управляемого гиперзвукового боеприпаса большой дальности DF-27, где в качестве ключевой цели выступают западные, в том числе американские авианосные группы. О новейшей баллистической ракете вооруженных сил КНР рассказали журналисты издания Military Watch Magazine. В ходе предварительных расчётов стало известно, что перспективный боеприпас способен преодолеть дистанцию до 8000 километров.

И хотя ударный блок «Двадцать Седьмой» может уничтожить военные базы США, расположенные в Тихом океане, как и на Гуаме и Гавайях, главным объектом для потенциальных ударов являются именно военные плавсредства. Аналогично, для выведения из строя кораблей, предназначены и китайские ракеты DF-26 и DF-21D, относящиеся к ракетам средней дальности.

Источник изображения: ГигаГаджет

Как уточняют американские корреспонденты, DF-27 входит в триумвират баллистических ракет с гиперзвуковыми ударными частями, работающими на средних дистанциях. Всего к данному типу управляемых боеприпасов в мире можно отнести лишь ракету КНДР – «Хвасон-16Б» и российскую БРСД «Орешник». Напомнили в западном издании и о том, что именно военные инженеры КНР были флагманами в области создания противокорабельных боеприпасов с баллистической траекторией полёта. Причем такой тип ракет мало кто в мире захотел поставить на вооружение. Но именно такие боеприпасы максимально опасны для плавсредств НАТО и союзников блока, оперирующих в водах Тихого океана. 

Источник изображения: epochtimes.ru

Из-за возможности запускать ракету с подвижного носителя, типа автомобильной платформы, отследить и предварительно уничтожить такую стартовую площадку заметно сложней, чем стационарные подземные шахты. Ракета DF-21D может «достать» до западной части Тихого океана, тогда как применение DF-26 позволяет накрыть базы и корабли, находящиеся рядом с Гуамом. Использование же DF-27 расширяет максимальную дальность атаки ещё дальше. 

Под конец публикации американские репортёры назвали и слабые места DF-27, причислив к таковым уязвимость спутников и беспилотников «подсвечивающих» цели – ведь нейтрализация средств слежения и контроля максимально снижает точность ракетного удара. Но китайские специалисты словно предвидя потенциальную угрозу для своих спутников и дронов, решили предусмотреть «запасной вариант» – сверхдальние дроны со свойством малозаметных летательных аппаратов. И именно такие «невидимки» могут заставить потенциального оппонента изрядно задуматься.

#орешник #баллистические ракеты #гиперзвуковое вооружение #противокорабельные ракеты #противокорабельная ракета #df-26 #хвасонпхо-16 #df-27 #хвасонпхо-16б #df-21d
Источник: militarywatchmagazine.com
