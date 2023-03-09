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World of Warcraft Dragonflight превью обновления 10.1 - что будет дальше в культовой MMORPG
Разработчики из Blizzard продолжают трудиться над культовой MMORPG World of Warcraft (WoW). В одном из интервью мы задали вопросы младшему игровому директору Моргану Дэю и директору по нарративу Стиву Данузеру о следующем, но единственном патче 10.1. Вот чего можно ожидать от обновления контента 10.1 в World of Warcraft: Dragonflight.
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World of Warcraft Dragonflight превью обновления 10.1

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Мировое сообщество поклонников World of Warcraft (WoW) с нетерпением ожидает обновления 10.0.7 WoW: Dragonflight, которое выйдет 23 марта. С ним игроков World of Warcraft ожидает еще больше приключений на Затерянном острове и множество новостей, таких как возвращение на Запретный остров, новые традиционные наборы брони для орков и людей, новая фракция Winter Fur Turbolgs, монахи для большего числа рас и множество новых квестов. В интервью с Морганом Дэем (ассоциированным игровым директором) и Стивом Данузером (директором по нарративу) мы смогли задать разработчикам WoW вопросы о следующем, но первом патче и контентном обновлении 10.1 "Embers of Neltharion".

Превью патча 10.1 Embers of Neltharion было представлено ведущим квест-дизайнером Марией Гамильтон, которая в видеоролике рассказала о главных нововведениях патча 10.1 для WoW: Dragonflight. После этого мы взяли интервью у Моргана Дэя и Стива Данузера, которые ответили на вопросы о дальнейшем развитии World of Warcraft: Dragonflight.

В Embers of Neltharion (10.1) Фиракк хочет завоевать Джарадина в глубинах подземной пещеры Заралек для своих целей. Как выясняется, там же находится секретная лаборатория под названием Aberrus the Shadow Crucible, где павший страж Земли Нелтарион проводил свои самые мрачные эксперименты. Мятежная дракхирская секта Осколочного Пламени, возглавляемая командиром чешуйчатых Саркаретом, борется за контроль над лабораторией, чтобы получить наследие, которое они считают своим.

Основное содержание контента Обновление 10.1 Embers of Neltharion

Новая зона: Пещера Заралека

Точки доступа к пещере Заралек можно найти в Тальдрасзусе, Лазурных горах и равнинах Он'ахра.

Новая тропа отдыха: Ниффен и дружелюбные обитатели пещеры Заралек

Ниффены - кротоподобный народ с сильным обонянием, которое компенсирует их довольно слабое зрение.

Дрогбары - уже знакомая нам раса, известная своей склонностью к поднятию тяжелых предметов и расой слизней.

Новый рейд: Aberrus, Shadow Crucible

Аберрус - это секретная лаборатория в глубине пещеры Заралек, где павший страж Земли Нелтарион проводил свои самые зловещие эксперименты. Это не только место рождения Дракхира, но и место, где он поддался шепоту Старых Богов.

Здесь игроки столкнутся с девятью боссами, противостоящими как Воплощениям, так и командиру чешуи Саркарету, который хочет присвоить себе наследие Драктира.

Помимо Саркарета, чемпионам Азерота придется столкнуться в Аберрусе с несколькими могущественными врагами, включая элементального дракона, гидр и других пока нераскрытых противников.

Как и в первом сезоне, уровни сложности Normal, Heroic и Mythic будут доступны одновременно.

Новые ротации для Mythic+

Оставшиеся подземелья Dragonflight станут частью сражения:

Пещера Брекенфелла

Halls of Infusion

Ульдаман: Наследие Тира

Neltharus

Четыре подземелья из прошлых расширений позволят ротации M+ получить новые испытания:

Фрипорт, Битва за Азерот

Глубокий бассейн, Битва за Азерот

Клад Нелтариона, Легион

Пик Вихря, Катаклизм.

Сезонные аффиксы находятся в разработке и будут доступны для тестирования позже в цикле PTR.

Новый и обновленный контент в открытом мире

Атаки файракков

Аналогичны нынешним вторжениям прималистов, с новыми наградами, включая наборы снаряжения, оружие, достижения и многое другое.

Обновления для верховой езды на драконах

В пещере Заралек можно найти новые глифы, новые изучаемые навыки, новые расы с возможностью блокировки и нового дракона, вдохновленного облачным змеем.

Новые квесты: и в пещере Заралек, и на Драконьих островах над землей появляются новые квесты кампании и продолжаются серии квестов из предыдущих историй, связанных с полетом Синего дракона и возрождением Тира.

Обновления системы

Межфракционные гильдии

Баланс классов и корректировки

Изменения в главном экране и пользовательском интерфейсе

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Обновления реликвийной брони (обновленная шкала уровней до 70-го уровня)

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#world of warcraft classic #wow #world of warcraft: legion #world of warcraft shadowlands #world of warcraft: warlords of draenor #world of warcraft dragonflight #world of warcraft: mists of pandaria #world of wacraft #wow classic #world of warcraft the burning crusade classic
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