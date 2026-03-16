Введение

Шёл далёкий уже нынче 2017 год, а компания AMD размышляла над тем, чего ей делать со своим хроническим отставанием от своего конкурента в лице компании nVidia. А подумать было над чем, ибо в прошлом, 2016 году, компания nVidia выпустила свою линейку видеокарт GeForce GTX 1000. И ответ компании AMD, в лице линейки видеокарт Radeon RX 500, вышедших весной 2017 года, получился, мягко говоря, неубедительным.

Единственным решением было вновь использовать чипы, предназначенные для ускорителей вычислений, и выпустить серию видеокарт под именем AMD Radeon Vega.

Чипы эти, помимо собственно графической части, содержат на подложке и кристаллы оперативной памяти, и посему стоимость готовых изделий на их основе не может быть низкой. Собственно, за пару лет до этого, в 2015 году, компания AMD уже прибегала к подобным фокусам в виде видеокарт Radeon R9 Fury/Nano и даже смогла благодаря им навязать какую-никакую борьбу компании nVidia.

AMD Radeon R9 NanoКонечно, никаким ноу-хау пихание памяти на подложку чипа не является, и подобные продукты известны с конца 90-х годов, в частности, у меня есть статья о видеокарте ATi Mobility FireGL T2, конечно, технологически там куда более низкий уровень, но суть в целом такая же. Массовым же такое явление никогда не было и вряд ли будет в силу высокой цены. В частности, компания nVidia в потребительском сегменте выпускала лишь один продукт подобного класса — nVidia Titan V в декабре 2017 года, и ценник там был в «конских» 2999$.

nVidia Titan VВпрочем, ценники у AMD осенью 2017 года были куда более разумные — 699$ за флагман Radeon RX Vega 64 с жидкостным охлаждением, так что видеокарты на основе таких чипов обрели определённую популярность и имели достаточно широкое распространение.

Обзор

Итак, сегодняшний наш пациент – Sapphire AMD Radeon RX VEGA 64 HBM2 Liquid Cooling 8Gb 2048bit.

И, как видите, видеокарта это не простая, а оснащённая жидкостным охлаждением.

И посему, несмотря на эпичное заявленное TDP в 345W, занимает всего 2 слота расширения.

Набор же видеовыходов по сегодняшним временам — стандартный.

Питания плата просит два 8pin, и лучше, чтобы это были 2 полноценных 8pin, способных отдавать по 150W на шнур, т.е. нужен блок питания минимум 650-700 честных ватт и хорошего качества.

У видеокарты 2 микросхемы BIOS, переключаться между которыми можно посредством данного рычажка.

Отслеживать потребляемое видеокартой питание можно по специальным светодиодам, у которых даже можно выбрать цвет, а также их отключить, чтоб не мешались.

Радиатор под 120х120 вентилятор немного потрёпан жизнью, но ещё вполне живой. Сам же вентилятор на шарикоподшипниках — т. е. практически вечный, хотя и традиционно шумноватый.

Саму видеокарту то ли уронили, то ли уронили что-то на неё. Или, что более вероятно, уронили сам водоблок в процессе обслуживания. Благо на работоспособности это всё никак не сказалось — всего лишь погнуто ребро жёсткости и сломано крепление крышки помпы, по логотипу на которой можно узнать, что за систему жидкостного охлаждения отвечала компания Cooler Master.

Тестирование я планировал производить на своей основной системе:

Процессор Intel i5-12400F – 6 ядер с частотой до 4.4GHz и технологией Hyper-Threading.

Охлаждение процессора – кулер Deepcool REDHAT.

Материнская плата MSI PRO Z790-A WIFI Socket 1700.

Оперативная память Patriot 32Gb DDR5-5600 2x16kit [PSP532G5600KH1].

SSD PCIe 3.0 x4 NVMe Samsung 980 250Gb [MZ-V8V250BW].

SSD 2.5" SATA3 Samsung 870 EVO 500Gb [MZ-77E500BW].

HDD WD Purple 4Tb [WD40PURZ].

Блок питания FSP Hydro GT PRO 1000W.

Корпус NZXT Phantom 410.

Операционная система Windows 11 Pro.

Однако у AMD на этот счёт было своё мнение, и никакие приседания вокруг системника в течение порядка двух часов результата не дали, он бодро рапортовал об отсутствии видеокарты. Хотя в чём-то я его понимаю... Кто всерьёз рассматривает продукцию AMD в качестве видеокарты... Собственно, она и попала ко мне по причине того, что у предыдущего её владельца она начала стартовать через раз после смены платформы с AM4 на AM5.

На счастье, у меня на сборке как раз был системный блок со следующими характеристиками:

Процессор Intel Xeon E3-1230v2 – 4 ядра с частотой до 3.7GHz и технологией Hyper-Threading. Материнская плата MSI H61M-P21(B3) Socket 1155. Оперативная память Patriot 16Gb DDR3-1600 2x8kit. Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6. SSD 2.5" SATA WD Green 240Gb. HDD 3.5" Toshiba P300 500Gb [HDKPC32AKA01S]. Блок питания FSP ATX500R 500W. Корпус DarkFlash C275P [DC-C275P-W-HQ1]. Операционная система: Windows 11 Pro (без TPM 2.0).

Так что с неё была дёрнута видеокарта и подкинут дополнительный блок питания на 850W.

И оно поначалу так же бодро рапортовало об отсутствии видеокарты, но после принудительного отключения интегрированной графики в BIOS оно таки завелось.

И можно было приступать к тестированию, а заодно сравнить с чем-нибудь аналогичной стоимости. Сравнивать её с RTX 3060 Ti особо смысла не имеет, ибо ценники на вторичке за оную — порядка 20 тысяч рублей, а ценники на Radeon RX Vega — порядка 10 тысяч рублей, +/- пару тысяч в зависимости от версии и состояния. Так что сравним мы её с ускорителем CMP 40HX, который в переделанном для работы в качестве 3D-ускорителя виде стоит в районе 8 тысяч рублей.

Итак, вот что говорит нам о наших сегодняшних испытуемых GPU-Z:

Особо тут сказать мне нечего: у Vega 64 немного задран потолок частот — с 1667 до 1750 MHz, а у CMP 40HX шина PCI-E ограничена версией 1.1. Ещё надо не забывать, что у CMP 40HX не активны тензорные и RT-ядра, так что в целом в плане программных возможностей наши соперники примерно в одной весовой категории. Да, для CMP 40HX доступна «программная» трассировка лучей, но толку от неё особой нет по причине её низкой производительности.

Тестирование

3DMark Vantage

Итак, наша Vega немного отстаёт, но на величину менее 5%.

3DMark 11

И вновь отставание, но уже на величину более 7%.

3DMark Night Raid

А вот в данном тесте всё у Vega куда лучше, она впереди более чем на 30%.

3DMark Fire Strike

И вновь Vega впереди на 10%.

3DMark Time Spy

А теперь Vega отстаёт на 5%.

3DMark Steel Nomad Light

В данном тесте будем считать — паритет.

3DMark Steel Nomad

Но при увеличении нагрузки Vega вновь отстаёт на 10%.

Street Fighter IV

Под DirectX 9.0c наша Vega впереди на 20%.

Final Fantasy XV

А тут Vega вновь отстаёт почти на 10%.

Forza Horizon 4

А вот тут уже у CMP 40HX без вариантов, Vega быстрее на 60%.

Dirt 3

Vega вновь впереди, но чисто символически.

F1 22

А теперь Vega отстаёт на 10%.

Horizon Zero Dawn

Vega быстрее более чем на 5%.

Steep

А тут Vega отстаёт на 10%.

Street Fighter 6

И снова Vega быстрее, но чуть больше чем на 6%.

Returnal

Опять Vega впереди на величину более 15%.

Cyberpunk 2077

"Низкие" настройки без апскейлинга

На низких настройках Vega уверенно впереди на 5%.

"Впечатляющие" настройки без апскейлинга

А вот на максимальных настройках отстаёт на величину порядка 5%.

Увы, в отличие от CMP 40HX, даже «программная» трассировка лучей для Vega 64 недоступна, так что на этом наше тестирование подходит к концу.

FurMark

Тестирование в FurMark проводилось с кастомным профилем работы системы охлаждения — с их включением на 100% при достижении температуры чипа в 65 градусов. Тестирование проводилось по схеме: две минуты прогрев, далее запуск бенчмарка. И, как видите, жидкостное охлаждение справляется блестяще на таких коротких отрезках, впрочем, не только на них — за всё время тестирования мне не удалось раскочегарить её на величину свыше 63 градусов.

Итоги

Вот такая видеокарта у нас сегодня на тестировании, несмотря на солидный возраст, старушка ещё на многое способна. Однако, нынче её покупка, как видите, затея сомнительная и имеет смысл только в случае невозможности использования ускорителя CMP 40HX. Оные ускорители обладают сопоставимой производительностью, а также к качеству и мощности блока питания не столь требовательны.

Если же вы всё-таки намерены покупать AMD Radeon RX Vega, то смотрите либо на варианты с жидкостным охлаждением, либо на варианты с системами охлаждения, оснащёнными несколькими вентиляторами — их рассматривать можно смело, после тщательного тестирования, конечно же. А вот довольно распространённые Vega с центробежными вентиляторами брать не стоит, разве что в качестве доноров, как и все прочие видеокарты с подобной системой охлаждения. Ну и о типичных для AMD карт проблемах с совместимостью и качеством драйверов забывать не стоит, сколько бы любители AMD не повторяли мантры о том, что это не баг, а фича — проблемы эти есть.

А на этом у меня на сегодня всё — всем пока.