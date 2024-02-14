Многое было сказано о пользе ношении масок во время пандемии Ковида. Но всё ли нам говорили или есть то, о чём умалчивали? Давайте разберёмся, подумаем, всё ли так на самом деле?

Я не буду приводить цифры и статистику, а лишь выскажу своё личное мнение на данную тему. Для начала вспомним, что нам рассказывали о самих масках. Не буду вдаваться в подробности о качестве и видах масок: просто разделю их на три категории.

Первая - слабая степень фильтрации. Задерживает не более одной трети вируса.

Вторая, посильнее, задерживает две трети вируса.

И третья, самая сильная, практически полностью, но, к сожалению, не на 100 процентов.

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О военных противогазах говорить не будем, так как простые граждане их не одевают. Основная масса населения пользуется двумя первыми категориями, из чего следует, что маски, всё-таки не дают сто процентной гарантии от возможности заражения вирусом. Но к сожалению это не самое главное: поговорим о самом вирусе Ковида. Дело в том, что он прилипает ко всему что есть на Вас и у Вас, почти как налоговая служба. И он достаточно живучий: в некоторых случаях на одежде он может выжить от суток до трёх. Причём здесь это, спросите Вы. Поясняю: все наверное видели кадры по новостям, как врачи заходят в так называемую "Красную Зону". Почти как выход в открытый космос. Но вы не знаете как они от туда выходят. Существует целая процедура, которая предназначена для того, что не вынести вирус из Красной Зоны. Причём здесь Вы?! Да при том, что как только Вы покинули свою квартиру, риск оказаться в зоне заражения очень велик. От подъезда и автобуса, общепита и рабочего места. Короче говоря, в местах скопления людей. Даже при условии, что вы пользовались маской, велика возможность занести вирус домой на одежде. а вы, я так подозреваю. не пользуетесь одноразовой одеждой и не утилизируете каждый раз, возвращаясь домой. Вы спросите меня: агитирую ли я против ношения маски. Нет! Не в коем случае!! Наоборот!! Её нужно носить. Для чего, спросите Вы, если учитывать всё выше перечисленное. Объясняю.

Маски нужны: Во-первых, они всё-таки увеличивают шанс не заразиться. Во вторых, и самом главном, они нужны что бы количество зараженных не превышало порог, с которым медики могут справиться и оказать помощь, даже учитывая открываемые дополнительные больничные койки. Простыми словами: если врач в сутки может оказать помощь десятерым, то одиннадцатого, и тем более двадцатому, он казать помощь не сможет просто физически. А если ещё учесть, что во время пика пандемии к оказанию помощи привлекали всех, кто имеет хоть какое то медицинское образование, а они определённо в своей массе не вирусологи и реаниматолог и следовательно качество предоставляемой помощи, увы, снижается. Так что одевая маску перед выходом из дома, Вы гарантируете себе, что оказавшись в больнице с диагнозом Ковид. Вам окажут квалифицированную помощь в больнице, а не наспех переоборудованном спорт зале.

Да и ещё, просто моё личное мнение, что если у врача в больнице остался свободный один аппарат ИВЛ, а передним два задыхающихся пациент. Кого он подключит: который соблюдал все нормы и правила ношения масок. Или того, кто бил себя пяткой в грудь, говоря, что это его право носить или не носить, соблюдать или нет. А врачи обязаны оказать ему помощь.

Будьте здоровы и не болейте. Это дорого нам обходится, во всех смыслах.



