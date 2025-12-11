Мистические карточки появляются в Steam незадолго до крупной распродажи два раза в год. Их дают пользователям за ковку обычных значков

Зимние мистические карточки 2025 года появились в Steam сегодня вечером. В наборе их десять штук, их внешний вид напоминает карточки летней распродажи. Но вместо рисунка скал поверхность карт украшает рисунок сугробов. А на изображении карт находится неоновая сетка с помехами на заднем плане. Судя по всему, герои иллюстраций распродаж этого гора попадут в заснеженную локацию, где продолжат свои исследования. Никаких дополнительных подробностей о распродаже в описании карточек нет.

На данный момент мистические карточки стали доступны для продажи и обмена. Однако, сковать значок из таких карт нельзя. Сразу после начала распродажи мистические карточки превратятся в карточки распродажи.

В этом году из-за повышения минимальной цены на торговой площадке, мистические карточки могут стать способом экономии на ковке значков. Их продажа может не только компенсировать возросшую комиссию, но и в случае выпадения металлической карточки, полностью окупить весь набор карт. Но стоит помнить – если купить набор и сковать значок сразу, выпавшая мистическая карточка станет пригодна для продажи лишь через неделю. И за это время её цена может значительно упасть.