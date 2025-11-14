Онлайн-шутер Quake Champions получил обновление, в котором добавлен новый боевой пропуск и изменена скорость передвижения чемпионов

В этом году игра Quake Champions пропустила традиционное осеннее обновление с хэллоуинским контентом. Все это время у игроков была возможность выполнить задания летнего боевого пропуска. Сегодняшнее обновление принесло в игру 28 сезон с новым пропуском и изменениями характеристик героев. А также изменило код возрождения, поведения ботов и расположение предметов и оружия на некоторых картах.

Прежде всего, новый боевой пропуск не похож на прежние. В бесплатном варианте в качестве наград представлены только осколки. В платном пропуске добавлен новый контент: «Подиум черной магии», молнемет «Лапа Шамблера» и тройник Quake 4 Napalm Launcher. Также в платном пропуске второй наградой является ускоритель опыта.

Важные изменения коснулись скорости чемпионов. Никс и Афина теперь имеют ограничения по максимальной скорости. Они равны 750 ups. Средним и тяжелым чемпионам базовую скорость увеличили до 320 ups. Однако максимальная скорость средних чемпионов теперь составляет 650 ups, а тяжелых - 600.

Теперь игроки не достигшие первого уровня могут играть в любом режиме тренировки. Изменился код возрождения. В командных режимах игроки будут чаще возрождаться рядом с тиммейтами. В рейтинговых режимах будет больше точек для возрождения.

Каждый из чемпионов также изменения в навыках. Изменения коснулись и скорости оружия. Важное изменение затронуло рельсотрон – его урон уменьшен с 90 до 80 единиц. Производительность карты Cursed Soul была улучшена.

Наконец, добавлено важное изменение в поведении ботов уровня сложности Hard, Expert и Nightmare. Теперь они подбирают предметы на карте, а не уступают их игрокам. Как пишут разработчики, они хотят посмотреть как изменится статистика ботов после этого.