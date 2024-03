Новая премиальная игра Star Wars: Rebel Assault 2 - The Hidden Empire для PlayStation Plus.

Игра для PlayStation 1 Star Wars: Rebel Assault 2 - The Hidden Empire выйдет на премиальный уровень PlayStation Plus в апреле 2024 года. Недавно подписчики PlayStation Plus узнали о бесплатных играх для PS Plus за апрель 2024 года, но до выхода дополнительных и премиальных игровых дополнений пройдет пара недель.

Бесплатными играми PS Plus за апрель 2024 года являются Immortals of Aveum, Minecraft Legends и Skul: The Hero Slayer. Для PS Plus, эти игры будут добавлены в первый вторник месяца, поэтому подписчики могут отметить вторник, 2 апреля, в своих календарях. Новые игры PS Plus Extra и Premium, скорее всего, будут добавлены во вторник, 16 апреля, и представлены за неделю до этого.

реклама

Полная линейка новых игр PS Plus Extra и Premium за апрель 2024 года ещё не раскрыта, однако произошла утечка одного из дополнений к новой игре. Похоже, что Star Wars: Rebel Assault 2 - The Hidden Empire, олдскульная игра для PS1 середины 90-х, выйдет на премиум-уровне PS Plus 16 апреля. Star Wars: Rebel Assault 2 - The Hidden Empire - это рейл-шутер, действие которого происходит после событий A New Hope. В нём игроки берут на себя роль солдата Альянса повстанцев по имени Новичок Номер Один.

PS Plus Extra предоставляет 11 игр в апреле 2024 года, включая Bassmaster Fishing 2022, Chicken Police - Paint It RED, Опасный гольф, Everspace, Fighting EX Layer, Ghostbusters: ремастеринг видеоигры, Gunvolt Chronicles Luminous Avenger 9, Necromunda: Underhive Wars, Reel Fishing: Road Trip Adventure, R-Type Final 2 и Soulcalibur 6. Представленные игры PS Plus Extra также доступны премиум-подписчикам, поэтому всем заинтересованным лицам следует обязательно ознакомиться с ними через подписку, пока у них еще есть такая возможность.