В последнем выпуске Unreal Engine версии 5,2 представлены две очень важные технологии: новый метод обработки материалов Substrate, а также набор инструментов процедурного создания контента.

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Демонстрация начинается со сцены густой листвы освещенной солнцем. Природную среду труднее всего визуализировать, поэтому Epic демонстрирует ее здесь. Система виртуальной геометрии Nanite в Unreal Engine изначально не работала с листвой, но обновления после ее запуска улучшили эту возможность до такой степени, что растения могут деформироваться и двигаться в ответ на воздействие в игровом мире.

Далее демонстрация сосредоточена на электрическом грузовике Rivian, который перемещается по естественной среде тропического леса. Epic говорит, что все физические взаимодействия здесь реалистично смоделированы вплоть до отдельных камней, которые падают под колеса грузовика, а также расширенного моделирования воды. Сам грузовик по-видимому был предоставлен Epic самой Rivian, а модель предположительно имеет 71 миллион полигонов, которые Epic смогла внедрить прямо в игровую среду благодаря виртуализированной геометрии Nanite.

Грузовик Rivian в первую очередь служит демонстрацией новой системы обработки материалов Substrate. Теперь она может моделировать несколько многослойных материалов даже на одной поверхности.

ИИ меняет окрашенную металлическую поверхность кузова Rivian на материал, имитирующий драгоценный камень опал с подповерхностными преломлениями которые реалистично меняются по мере движения камеры. Это впечатляющая демонстрация, особенно когда на кузов попадает грязь поверх драгоценного камня. Все это выглядит потрясающе реалистично.

Двигаясь вперед Rivian проезжает под упавшим бревном, а затем мы видим небольшую грязную открытую площадку; это начало более впечатляющей части демонстрации. Ведущий заявляет, что лишь небольшая часть окружения была создана вручную; площадь примерно 200х200 метров. Остальная часть окружения включая все, что находится за упавшим бревном, очевидно была процедурно сгенерирована на основе созданной вручную зоны.

Полная демонстрируемая площадь включая небольшую зону созданную вручную простирается примерно на четыре километра в любом направлении. Это впечатляет учитывая как мало территории было создано вручную и насколько разнообразна окружающая среда. Если бы это было просто копирование и коллаж из частей, это было бы одно, но фактически все это выглядит очень органично.





Такая технология в сочетании с генеративным искусственным интеллектом может действительно ускорить разработку игр. Очень сложно быть прибыльным, когда создание вашей игры стоит сотни миллионов долларов, но похоже, что ИИ может сделать новейшие графические технологии доступными даже независимым разработчикам.

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Если вы являетесь разработчиком игр на Unreal Engine и хотите получить в свои руки эти новые инструменты, вам не нужно ждать. Ведущие рассказали, что Unreal Engine 5.2 Preview доступен прямо сейчас.