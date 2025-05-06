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Niko4123
Тим Суини обозначил основные направления разработки Unreal Engine 6
В подкасте Лекса Фридмана Суини объясняет, что предстоящий релиз Unreal Engine будет в первую очередь направлен на объединение параллельных веток разработки, над которыми в настоящее время ведется работа.

Разработчики могут ожидать первую предварительную версию движка примерно через 2–3 года. Если говорить более подробно, это означает, что ветки Unreal Engine 5 for Developers, Unreal Engine 5 for Fortnite и Unreal Engine 5 for "Other" будут объединены в одну основную ветку. Например не все возможности Unreal Engine 5 для разработчиков включены в ветку Fortnite. Это в основном связано с тем, что Epic Games пока не готова реализовать недостающие функции на всех семи платформах, на которых доступен Fortnite. Однако с выходом Unreal Engine 6 этому придет конец, и останется только одна ветка разработки.

Конечно это не имеет большого значения для самих игроков, поскольку для них важен только результат. Однако Суини также указывает на прогресс, которого можно будет добиться с новой версией. В частности многопоточность считается весьма полезной. На первый взгляд это звучит странно, но Unreal Engine 5 по-прежнему опирается на однопоточное моделирование, и по словам Суини, это одно из самых больших препятствий, которое они хотят устранить.

"Самым большим ограничением, которое возникло со временем, стала однопоточная природа моделирования игры в Unreal Engine. Мы запускаем однопоточное моделирование. С 16-ядерным процессором мы используем одно ядро для моделирования игры и запускаем остальную сложную игровую логику, потому что однопоточное программирование на порядок проще многопоточного, и мы не хотели обременять себя, наших партнеров или сообщество сложностями многопоточности".

"Со временем это становится все большим ограничением, поэтому мы действительно думаем и работаем над следующим поколением технологий, и это Unreal Engine 6. Это то поколение, к которому мы на самом деле собираемся двигаться, устраняя ряд основных ограничений, которые были с нами на протяжении всей истории Unreal Engine, и ставя его на лучшую основу, которую заслуживает современный мир, учитывая то, чему научились в области вычислений за этот период времени".

 Однако, придется набраться терпения, поскольку если предварительная версия выйдет только через 2–3 года следует предположить, что пройдет еще как минимум 18 месяцев, прежде чем вы увидите первые игры на базе Unreal Engine 6.

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#unreal engine 6
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