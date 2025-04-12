В прошлый четверг компании Hangar 13 и 2K Games объявили, что Mafia: The Old Country станет частью PAX East - мероприятия посвященного играм и игровой культуре в Бостоне. 8 мая (в 20:00 по местному времени) в Hangar 13 пройдет встреча разработчиков Mafia: The Old Country. Желающие могут следить за событиями в прямом эфире на YouTube.
В ходе дискуссии президент студии Hangar 13, игровой директор и директор по кинематографии обсудят прошлое, настоящее и будущее франшизы Mafia. Цель - оглянуться на 23 года существования этого приключенческого сериала и ответить на вопросы. Точная дата выхода Mafia: The Old Country наверняка будет объявлена на выставке PAX East.
Однако дата была случайно опубликована, когда было объявлено об участии в мероприятии. В посте Steam в Латинской Америке игроки уже могли прочитать, что релиз состоится 8 августа 2025 года. Пользователь X videotechuk_ запечатлел еще неисправленный пост.