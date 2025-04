Точная дата релиза была указана случайно, потому что затем она была удалена из последнего официального объявления.

В прошлый четверг компании Hangar 13 и 2K Games объявили, что Mafia: The Old Country станет частью PAX East - мероприятия посвященного играм и игровой культуре в Бостоне. 8 мая (в 20:00 по местному времени) в Hangar 13 пройдет встреча разработчиков Mafia: The Old Country. Желающие могут следить за событиями в прямом эфире на YouTube.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

В ходе дискуссии президент студии Hangar 13, игровой директор и директор по кинематографии обсудят прошлое, настоящее и будущее франшизы Mafia. Цель - оглянуться на 23 года существования этого приключенческого сериала и ответить на вопросы. Точная дата выхода Mafia: The Old Country наверняка будет объявлена на выставке PAX East.

Однако дата была случайно опубликована, когда было объявлено об участии в мероприятии. В посте Steam в Латинской Америке игроки уже могли прочитать, что релиз состоится 8 августа 2025 года. Пользователь X videotechuk_ запечатлел еще неисправленный пост.