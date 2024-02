Теперь четыре линейки продуктов Samsung смогут использовать некоторые возможности мобильного искусственного интеллекта, а также некоторые действительно удобные функции.

Выполняя свое обещание сделать искусственный интеллект более доступным для своих продуктов, Samsung внедрит функции искусственного интеллекта, которые в настоящее время имеются в серии S24, в серию S23 (включая S23 FE), Z Fold 5, Z Flip 5 и серия Tab S9. В рамках обновления программного обеспечения One UI 6.1 владельцы смогут поэкспериментировать с Google Circle to Search, которая позволяет осуществлять поиск, просто обводя, выделяя или записывая интересующий объект. По сути, вы можете воспринимать Circle to Search как функцию, очень сходную с Google Lens.

Еще три функции включают в себя генеративное редактирование, мгновенное замедление и интуитивно понятное предложение по редактированию изображений. Генеративное редактирование позволяет перемещать и изменять размер объекта на фотографиях, иногда с интересными результатами. Функция Instant Slow-Mo снимает обычные видеоролики и использует искусственный интеллект для создания дополнительных кадров для создания более убедительных эффектов замедления.

Эти широко разрекламированные функции искусственного интеллекта (включая переводчика и помощника в чате) будут сочетать обработку на локальном и облачном уровне. И как и в случае с S24, услуги на данный момент бесплатны, но есть вероятность, что Samsung может ввести платный доступ к некоторым функциям искусственного интеллекта в 2025 году.

Тем не менее, давайте не будем забывать, что One UI 6.1 также принесет некоторые полезные дополнения, такие как адаптивный цветовой тон для дисплеев, виджеты в режиме Always On Display и переход от Nearly Share к более открытому протоколу Quick Share.