Она работает без чипов от NVIDIA

Компания OpenAI (США) официально выпустила модель искусственного интеллекта (ИИ) GPT 5.3-Codex-Spark, предназначенную в первую очередь для написания программного кода. В отличие от GPT-5.3-Codex, она реагирует более быстро, но менее точно, что предоставляет определённые преимущества в конкретных ситуациях. Источник изображения: OpenAIВыпущенная модель ИИ работает на специализированных чипах-ускорителя Wafer Scale Engine 3 от компании Cerebras Systems, с которой OpenAI подписала соглашение о сотрудничестве в январе. Таким образом, данная ИИ-модель работает без ИИ-чипов NVIDIA, которые обычно использовались в этой области.

Как уже отмечалось выше, GPT 5.3-Codex-Spark не является заменой GPT-5.3-Codex. Новая модель может быстрее вносить правки в код и позволяет прерывать работу без завершения длительного вычислительного процесса (например, чтобы скорректировать поставленную задачу), в то время как Codex рассчитан именно на длительную работу по написанию кода.

GPT 5.3-Codex-Spark доступен к тестированию в предварительной версии (research preview) для подписчиков ChatGPT Pro. Компания Cerebras Systems считает, что если им удастся совместно с OpenAI масштабировать эту инфраструктуру, появится возможность для создания «принципиально новых сценариев взаимодействия» с ИИ-моделями