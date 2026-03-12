Сайт Конференция
Производитель бытовой техники Dreame показал кроссовер Nebula Next 01X с мощностью 1900 л.с.
Производитель бытовой техники Dreame Technology представил концепт электромобиля Nebula Next 01X. Премьера прошла на выставке Appliance & Electronics World Expo 2026 в рамках автомобильного проекта Starry Sky.

Китайская компания Dreame Technology, известная бытовой техникой и роботами-пылесосами, показала свой первый автомобильный проект. Концепт Nebula Next 01X представили на выставке AWE 2026. Модель стала частью программы Starry Sky, в рамках которой компания готовит собственную линейку электромобилей.

Может быть интересно

Фото - CarNewsChina

Nebula Next 01X формально относят к кроссоверам, однако по пропорциям автомобиль ближе к четырехдверному фастбэку. Силуэт и дорожный просвет напоминают Polestar 2. Такая компоновка, по данным компании, помогает улучшить аэродинамику и сохранить запас пространства в салоне.

Модель получила вычислительную платформу на 2-нм чипе с производительностью около 2000 TOPS. Система рассчитана на поддержку автономного управления высокого уровня. Интеллектуальное шасси Starry Sky Tianxun включает электромагнитную активную подвеску EMAD. Она реагирует на изменения дорожных условий быстрее традиционных решений и снижает энергопотребление.

Автомобиль оснащен аккумуляторной системой с твердотельными элементами емкостью 60 А·ч. Плотность энергии одной ячейки достигает 450 Вт·ч на килограмм. Версия EREV обеспечивает электрический запас хода до 550 км по циклу CLTC.

Dreame рассчитывает начать массовое производство модели к 2027 году и планирует продавать автомобили через собственную розничную сеть.

#электромобили #dreame technology #awe 2026 #nebula next 01x #starry sky plan
Источник: carnewschina.com
