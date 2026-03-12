Ведущий китайский производитель видеокарт пробует потягаться с признанными мировыми лидерами в лице NVIDIA и AMD

Как и было обещано несколькими днями ранее, китайский производитель LisuanTech анонсировал видеокарты для потребительского рынка. Компания работала над серией графических процессоров Lisuan G100 на протяжении некоторого времени, впервые рассказав о них в июле 2025 года. Первые образцы чипов появились в конце того же года. Теперь состоялся анонс первых карт для потребительского рынка на чипе G100-7G106. Также существует линейка профессиональных видеокарт. 18 июня будет представлена специальная версия Founders Edition.

Изображение: wccftech.com

Графический процессор производится по техпроцессу 6 нм. Карта обладает 12 ГБ памяти GDDR6 и шиной 192 бит, поддерживая стандарт PCIe 4.0 x16. У GPU 192 текстурных блока, 96 блоков растеризации, TDP достигает 225 Вт. Питание осуществляется через один 8-контактный разъём.

Изображение: wccftech.com

Карта трёхслотовая с тремя вентиляторами. У неё есть четыре порта DisplayPort 1.4a, до 8K60Hz HDR Freesync с кодированием AV1 4K@30 FPS, HEVC 8K@30FPS и декодированием AVI/HEVC 8K/60FPS. Среди поддерживаемых интерфейсов доступны DirectX 12, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0.

Изображение: wccftech.com

Ориентируясь на международный рынок, производитель даёт поддержку самых современных и популярных видеоигр, в число которых вошли Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077, Resident Evil 4, Black Myth: Wukong и многие другие.

Изображение: wccftech.com

Что касается линейки профессиональных карт LX, представлены модели Max, Pro и Ultra. Ultra является топовым вариантом с объёмом видеопамяти 24 ГБ. Две другие модели обладают системой охлаждения с двумя вентиляторами. Самым простым вариантом является LX Max с 12 ГБ памяти.

Изображение: wccftech.com

Профессиональные карты будут совместимы с процессорами Intel, AMD, Hygon, Loongson, Phytium, Zhaoxin и других китайских производителей. Они смогут работать в операционных системах Windows, Ubuntu, UOS и Kylinsoft. Предзаказы на них начнут принимать 17 марта.