Компании может грозить очередное антимонопольное расследование

В Европейском союзе (ЕС) подозревают компанию Google в искусственном завышении цен на рекламу, что может стать поводом для начала очередного антимонопольного расследования против технологического гиганта из США. Об этом сообщает издание Reuters, ознакомившись с разосланными ЕС письмами рекламодателям. Источник изображения: ReutersЕвропейский регулятор собирается информацию у рекламодателей относительно ситуации на рынке рекламы Google (аукционы Google Ads). По их мнению, компания искусственно завышает цену таких аукционов в ущерб рекламодателям. При этом представитель Google в комментарии Reuters объясняет, что аукционы рекламы позволяют малому бизнесу конкурировать с крупными брендами, повышая свою узнаваемость. Он утверждает, что цены определяются аукционом в режиме реального времени, полагаясь на наиболее релевантное предложение в рамках существующей системы рейтинга.

Европейская комиссия подтвердила свои намерения отслеживать возможные антимонопольные нарушения со стороны рекламного бизнеса Google, подчеркнув готовность к проведению реальных расследований при обнаружении конкретных доказательств. В настоящее время таких, судя по всему, не обнаружено, но именно для этого ЕС связывается с рекламодателями.

За последние годы компания Google была оштрафована ЕС на миллиарды долларов по различным делам, связанным с антимонопольным законодательством. В США критикуют действия европейских регуляторов, считая, что крупные американские компании стали объектом несправедливых нападок. Несмотря на это, европейские регуляторы продолжают расследовать деятельность американских компаний.