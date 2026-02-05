Действующий самолёт T-45 Goshawk предусматривал эту возможность

Издание The War Zone, ссылаясь на требование в рамках программы Военно-морских сил США по разработке нового учебного самолёта Undergraduate Jet Training System (UJTS), пишет, что планируемая замена действующего T-45 Goshawk не сможет взлетать с авианосцев. На это указывают изменения в программе подготовки пилотов, из которой убрали соответствующие тренировки. Источник изображения: Sierra Nevada CorporationТаким образом, новый учебный самолёт ВМС США будет предназначен только для посадок на взлётно-посадочных полосах. Предполагается, что тренировки по посадке на палубы авианосца будут проводиться уже после завершения пилотами обучения, а также только в специальных подразделениях. Новый подход может сократить программу обучения пилотов и отказаться от усиления конструкции нового учебного самолёта, чтобы она была пригодна к посадке на палубу авианосца.

The War Zone акцентирует внимание на том, что такое решение вызывает обеспокоенность у некоторых экспертов, хотя военное командование не видит причин для беспокойств из-за имеющихся достижений в области VR-обучения и автоматизированных возможностей посадки на авианосцы. Скептики считают, что отказ от отработки посадки на палубу авианосца станет ошибкой, поскольку это один из самых сложных элементов в подготовке пилотов. В конечном итоге пилоты все равно будут вынуждены учиться этому методу посадки, но уже на продвинутых этапах обучения, которые будут более загруженными.

Сторонники изменения, наоборот, уверены в том, что отказ от отработки посадки на палубу авианосца позволит сэкономить на разработке нового учебного самолёта и ускорить его введение в эксплуатацию. Пилоты же смогут освоить этот навык с помощью современных симуляторов и других технологий, включая VR.