Компания рассказала о разработанном «прицельном модуле» Sniper Networking Targeting Pod, позволяющем усиливать координацию

Компания Lockheed Martin (США) успешно завершила испытания контейнерного модуля Sniper Networking Targeting Pod (Sniper NTP), разработанного для повышения уровня координации между истребителями. Система позволяет самолётам не только отслеживать цели, но и обмениваться данными в режиме реального времени с союзными силами. Источник изображения: Lockheed MartinВо время испытаний Sniper NTP успешно организовала автоматическую передачу данных между двумя истребителями F-16, а также наземной станцией. Поступившие в общую сеть данные позволяли всем участникам миссии видеть одну и ту же обстановку, что потенциально ускоряет принятие решения от обнаружения до поражения цели.

Сама технология Sniper NTP разрабатывалась на базе модуля Sniper Advanced Targeting Pod, который как раз таки представляет собой семейство прицельных устройств, обеспечивающих точную идентификацию цели, автономное отслеживание, определение GPS-координат и точное наведение на больших расстояниях. Главное отличие – Sniper NTP формирует защищённую сеть, позволяющую обмениваться данными. Предполагается, что новая технология позволит повысить ситуационную осведомлённость и эффективность экипажей истребителей.